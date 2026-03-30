Personlig assistent

2026-03-30


Personlig assistent till äldre rullstolsburen man centralt Borås.
Morgon påklädning toalettbesök servera frukost lunch matlagning all förekommande hushållsarbete städ m.m vara ett sällskap i olika sammanhang.
Vara ute på staden i olika sammanhang med elrullstol
Obekväma arb.tider 7 dagar veckovis morgon 09,00-16,00. Kväll 16,00-20,30.Inga heldagar antingen tidiga passet eller sena passet.
Grundlön samt ob ingår.
Önskvärt erfarenhet el undersköterska
Bredvidgång första tiden tills det känns tryggt för både brukare och assistent

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: sorcar40@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Carlsson, Per-Gunnar

Arbetsplats
Carlsson Per-Gunnar

Jobbnummer
9827066

