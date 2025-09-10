Personlig assistent
2025-09-10
Vi söker nu trygga och engagerade personliga assistenter till en kund i 30 - års åldern med hjärnskada, bosatt i Upplands-Bro. Tjänsten innebär att ge stöd i vardagen både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet. Du blir en del av ett team som arbetar med dubbel bemanning dygnet runt.
Om uppdraget:
Kunden saknar kommunikationsförmåga och har ett omfattande stödbehov. Hen sondmatas via PEG och använder hostmaskin samt inhalationer vilket är meriterande om du har erfarenhet av. Arbetet omfattar alla moment kring personlig hygien, dusch, matning och träning. Hen sitter i rullstol och behöver hjälp vid förflyttningar samt stöd vid aktiviteter såsom cykling, bad och sjukhusbesök.
Du kommer arbeta dag och kväll initialt. Efter 2-3 månaders anställning finns möjlighet att även arbeta natt.
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande, tålmodig och har god samarbetsförmåga
• Har god fysisk hälsa och är trygg i dig själv
• Har erfarenhet av vård, personlig assistans eller liknande (meriterande men inget krav)
• Har erfarenhet av PEG, hostmaskin eller inhalationer (meriterande)
• Omfattning: Deltid
• Arbetstider: Dag, kväll samt eventuell natt
• Plats: Upplands-Bro
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du vara med och göra skillnad i en annan människas liv? Skicka in din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: Jobb@madickensomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bro". Arbetsgivare Madickens assistans och omsorg AB
(org.nr 559313-1583) Arbetsplats
Madickens assistans & omsorg AB Jobbnummer
9503092