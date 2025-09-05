Personlig assistent
2025-09-05
Vill du göra verklig skillnad i någons liv?
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en kvinna i 35-årsåldern som bor strax utanför Kristianstad. Hon har en funktionsvariation och behöver stöd för att kunna leva ett självständigt, innehållsrikt och meningsfullt liv.
Som assistent är du en ovärderlig del av hennes vardag. Dina uppgifter varierar - från personlig omvårdnad och hushållssysslor till att vara ett tryggt och närvarande sällskap vid sociala aktiviteter och utflykter.
Du är inte bara ett praktiskt stöd - du bidrar till hennes frihet, trygghet och livskvalitet.
Tjänsten är initialt baserad på timanställning men med stor potential att utvecklas till en deltidstjänst på ca 75%, inkluderande dagar, kvällar, nätter med jour och helger.
Vem är du?
Du är en kvinna med stor empati, tålamod och en positiv attityd till livet.
Du har ett genuint intresse av att bistå andra med deras behov och skapa en trygg och stimulerande miljö för den du stöder.
Körkort är ett krav då kvinnan bor utanför stadskärnan.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då kommunikation är en stor del av ditt arbete.
Erfarenheter från liknande arbete är meriterande men inte ett krav. Vem du är och dina personliga egenskaper värdesätts högt.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Omgående.
Sysselsättningsgrad: Timanställning som kan bli en deltidstjänst på cirka 75%.
Avtal: Introduktionspass och cirka en månads timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Dagar, kvällar, nätter, jour samt helger.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad? Ser du fram emot att spela en viktig roll i en annan människas liv och samtidigt utvecklas professionellt? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt stödjande team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9495370