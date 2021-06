Personlig assistent - Österåkers Kommun - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker

Prenumerera på nya jobb hos Österåkers Kommun

Österåkers Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker2021-06-28I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi tillhandahåller. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du vara med på vår resa? Då är du varmt välkommen till Österåker.Ditt nya jobbTill en kund med stort omsorgsbehov söker vi 8 assistenter för bemanning dygnet runt med natttjänstgöring. Du kommer tillsammans med kunden att planera upp aktiviter, samt följa med till planerade läkarbesök. Du kommer att ingå i ett team i kundens hem och det krävs att du är lugn, flexibel och lyhörd.Delegering samt utbildning i medicinska hjälpmedel kommer att ske under en heldag på danderyds sjukhus.Personalmöten en gång i månaden2021-06-28Du som söker är lugn, flexibel och lyhörd, du är van att arbeta självständigt och i grupp. Goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. BankId krävs för dokumentation samt elektroniska tidsredovisningar.Utdrag ur polisens belastningsregister krävs, tas med vid intervju.Anställningens omfattningDeltid/heltidAnställningsformTillsvidare210901Sista ansökningsdag12/7Visst låter det spännande! Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.Gå gärna in och läs mer på osteraker.seÖsteråkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni här.Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Österåker kännetecknas av entreprenörsanda och en stark kultur av företagande.Varaktighet, arbetstidDag, kväll, natt 100%MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-28Österåkers kommun5834817