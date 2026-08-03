Personlig Assistent - Västerås
Vidlund Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-08-03
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Personlig assistent till 36 årig kvinna som lever ensam i sitt hushåll.
Din anställning som personlig assistent innebär att man hjälper till med det mesta för en fungerande vardag, förbereda och laga mat, städa, tvätta, handla, sköta enklare hushållssysslor och personlig omvårdnad .
Arbetet är där brukaren befinner sig, i första hand i sitt egna hem, kan även vara på kortare resa, möten, jobb, hemma hos vänner, träning och långpromenader. Med andra ord en vanlig vardag som många har och klarar av själva. Här blir du i ditt yrke som personlig assistent en livsviktig del i att få detta att fungera för brukaren.
Arbetspassen är dygnspass med sovande jour .
Vi söker nu dig som är kreativ, positiv, har god fysik, är strukturerad och trygg i dig själv.
Har lätt för att ta instruktioner och kan arbeta självständigt.
Du behöver vara ödmjuk inför din roll som assistent, du ska kunna dra dig tillbaka och invänta instruktioner när hjälp behövs .
Tillgång till eget assistent rum finns i det egna hemmet.
Du kommer jobba i en positiv miljö och bli en viktig del i personalgruppen.
Tillträde är omgående eller efter överenskommelse.
Inför anställning var beredd på att vi kan be om ett utdrag ur belastningsregistret.
Lön: Fast timlön enligt gällande Kollektivavtal Fremia.
Tjänsten finns möjlig som både deltid & heltid.
Endast kvinnliga sökande & körkort är ett krav!
Ansökan med CV, personligt brev, foto och 1-2 st referenser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: info@angsofisk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vidlund Assistans AB
(org.nr 556815-6888)
Västerås (visa karta
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725 98 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10020380