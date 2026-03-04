Personlig assistent - timanställning & sommarvikariat, Angered
God Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och ett genuint engagemang för det vi gör. Med lång erfarenhet inom personlig assistans strävar vi alltid efter att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror på vikten av ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service - och vi arbetar varje dag för att leva upp till detta.
För våra medarbetare erbjuder vi:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Inför en intervju ber vi dig att styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltiga dokument, såsom svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Enligt lagen om registerkontroll behöver du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning) om du ska arbeta med minderårig. Du kan enkelt beställa detta digitalt via polisens hemsida.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.godassistans.se
Vi söker nu sommarvikarier för en timanställning som personlig assistent hos en man bosatt i Angered. Tjänsten är ett sommarvikariat med möjlighet till förlängning efter sommaren för rätt person.
Vi ser gärna att du kan påbörja din timanställning omgående, så att du får en trygg introduktion och hinner komma in i arbetet inför sommarperioden.
Kund är en levnadsglad kille som är aktiv och gillar att hitta på saker. Han går på daglig verksamhet under veckan, och där har han inte med sig sin personliga assistent. Han gillar musik, baka och laga mat tillsammans med sin assistent. Han älskar att åka buss och spårvagn, och simmar gärna en dag i veckan (inte aktuellt att du är med i badhuset i början). Han har en psykisk funktionsnedsättning, vilket innefattar Autism. Detta innebär att man som assistent behöver arbeta med tydliggörande pedagogik och följa en genomförandeplan där det beskrivs noga hur assistenterna skall arbeta. Man använder sig också av bilder och tecken som stöd.
Kvalifikationer/önskemål om assistent:
Vi söker nu en assistent som har erfarenhet av att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättningar så som Autism. Gärna någon som själv gillar att vara ute och röra på sig/hitta på saker, samt även arbetat med tydliggörande pedagogik. Meriterande är om du har erfarenhet av personlig assistans men det är inte ett måste, personlig lämplighet väger tyngre. Mycket meriterande om du har erfarenhet av autism och att arbeta med tecken som stöd.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Tjänsten är en timanställning över sommaren med arbete främst under kvälls- och nattpass (inklusive väntetid).
• Under vardagar är passen förlagda cirka kl. 15:40-08:10.
• Under helger är arbetspassen i regel utformade som dygnspass kl. 11:00-11:00, även om tiderna kan variera något.
På morgonen åker brukaren med färdtjänst till sin dagliga verksamhet. Så ansöker du
