Personlig assistent - timanställning
Tanums kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tanum Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tanum
2026-06-22
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
Omsorgsförvaltningen söker personliga assistenter för timanställning året runt.
Arbetstiderna är varierade med dag, kväll och journatt alla dagar i veckan. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att vara den assistansberättige behjälplig med hens vardag såsom hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor och att följa med på aktiviteter.
Du skall klara av ensamarbete. Kvalifikationer
Vi söker Dig som:
• gått omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• har erfarenhet av samma eller en liknande roll.
• är lyhörd, engagerad och flexibel.
• har mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Datorvana krävs då dokumentation sker genom IT-systemet Treserva.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighetAnställningsvillkor
Tanums kommun eftersträvar att vara en rökfri arbetsplats, därför uppskattar vi att du är rökfri. Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Åsa Karlsson, telefon 0525-185 42 Fackliga företrädare nås på telefon 010-442 94 31. Krav på uppvisande av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret ÄBarn med funktionshinder innan anställning. .
Välkommen med din ansökan!
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.
Tanum Kommun - Att bo i Tanum | nykommun.se
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och möjligheter i Tanums kommun!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Tanums Kommun
(org.nr 212000-1348), http://www.tanum.se
Apoteksvägen 6 (visa karta
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457 31 TANUMSHEDE Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Funktionshinderverksamheten, Personlig assistans Kontakt
Åsa Karlsson 0525-18542 Jobbnummer
9971946