Personlig assistent - Deltid
2025-09-24
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära och stora nog att verkligen göra skillnad.
Att vara anställd i Aberia innebär att du har en närvarande chef, arbetsledning i ditt dagliga arbete, handledning, kollektivavtal, friskvård och en mängd utbildningsmöjligheter.
Vi har sedan 2001 varit verksamma inom personlig assistans. Våra kunder finns i hela Sverige och är barn, unga, vuxna, familjer och kommuner. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm. Tillsammans har vi en lång och gedigen erfarenhet av att leva med och arbeta inom personlig assistans.
Aberia ägs av Aberia AS, ett norskt familjeägt bolag, med ca 1200 anställda och som startade 1981. Ägare är NHC Group som driver ett brett utbud av välfärdstjänster.
Personlig assistent vid behov sökes - timvikarie
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din närvaro verkligen gör skillnad?
Jag söker dig som vill vara en del av mitt team. . Arbetspassen är förlagda mest till kvälls pass (15:30-22:30) varannan helg och vikarie vid behov. Flexibilitet är viktigt och ibland behöver vi göra snabba förändringar ifall sjukdom uppstår.
Eftersom jag bor strax utanför Lärbro på Gotland, behöver du ha körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig hit.
Om mig Jag är en kvinna i 50-årsåldern med CP-skada. Naturen är mitt andningshål, och fotografering är min stora passion. Min hund är en självklar följeslagare i både vardag och vila. Jag är oftast social och varm, men behöver också tid för stillhet. Jag lever med GAD (generaliserat ångestsyndrom), vilket gör det extra viktigt för mig att omges av trygga personer som kan bidra med struktur och stabilitet - särskilt i stressiga situationer eller när mitt minne sviktar.
Jag söker dig som:
• Är lugn, trygg och inkännande
• Har en tydlig och lyhörd kommunikationsstil
• Kan behålla lugnet i stressiga situationer
• Förstår vikten av att sätta mina behov i fokus
• Gillar djur - min hund är en viktig del av mitt liv!
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att vi fungerar bra tillsammans och att du har förståelse för mina behov.
Dina arbetsuppgifter kan vara att:
• Hjälpa mig hålla struktur och minnas det viktiga i vardagen
• Assistera vid olika sysslor och aktiviteter
• Köra min bil vid behov
• Vara en stabil, närvarande och positiv person i mitt liv
Om det här låter som något för dig - skicka gärna några rader om dig själv och varför du vill arbeta som vikarie. Jag ser fram emot att höra från di
