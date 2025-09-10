Personalspecialist
ARBETSPLATS PERSONALENHETEN
Välkommen till oss.
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt team som består av 9 medarbetare. Vårt team präglas av öppenhet, engagemang, kompetens och genuin omtanke om varandra och de vi är till för.
Personalenheten ingår i kommunens stabsfunktion och ansvarar för att kommunen har en gemensam personal- och lönepolitik. Här pågår ett kontinuerligt arbete med att vidareutveckla strategiska rutiner för att stödja kommunens chefer, verksamheter och medarbetare så att vi tillsammans kan förverkliga kommunens gemensamma vision och mål. Din huvuduppgift är att stödja chefer i såväl de dagliga- som det mer långsiktiga strategiska arbetet rörande personalfrågor, främst inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Du ansvarar för att driva och utveckla den kommunövergripande planeringen av bland annat kompetenshöjande insatser samt att ge råd och stöd på både organisation- grupp- och individnivå. Vår ambition är att det ska vara lätt att göra rätt som chef.
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Ditt arbete innebär till stor del en konsultativ och problemlösande roll där din uppgift är att stödja chefer och medarbetare i olika personalfrågor. Du kommer bland annat att tolka lagar och avtal och vara en sakkunnig rådgivare vid arbetsrättsliga processer, lönesättning, rehabilitering och rekrytering.
Vi söker dig som har gått personalvetarprogrammet eller har motsvarande högskoleutbildning kombinerad med adekvat erfarenhet. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter har du god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du är prestigelös och trygg i HR-arbetet, och du trivs med att växla mellan strategiska och operativa frågor. Du anpassar ditt sätt att kommunicera efter situationen och arbetar aktivt med att skapa och upprätthålla goda professionella relationer. Du är bekväm med att arbeta såväl självständigt som i team och du har en god förmåga att strukturera och prioritera i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har ett djupare intresse för och erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering, samt erfarenhet av utvecklingsarbete inom HR-området.
Tidigare erfarenhet av personaladministration är meriterande, gärna i kommunal verksamhet. Du har god datavana och kan navigera- och söka information i olika system.
Vi förutsätter att du som söker tjänsten är en noggrann administratör med ett strukturerat arbetssätt och att du har en förmåga att skapa förtroende genom dialog. Samtidigt är det viktigt att du är prestigelös, serviceinriktad och tar initiativ när det behövs. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Körkort med förarbehörighet B är ett krav.
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Mattias Wedholm, Vision, 070-214 33 74, mattias.wedholm@hagfors.se
Sara Källvik, SSR, 0563-187 16, sara.kallvik@hagfors.se
ÖVRIGT
För att främja jämställdheten på arbetsplatsen uppmuntrar vi särskilt män att söka tjänsten.
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Intervjuer sker löpande under annonseringsperioden. Vänta därför inte med din ansökan.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i http://www.hagforsstrategin.se.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Ersättning
