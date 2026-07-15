Personalhandläggare
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2026-07-15
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Institutionen för miljövetenskap (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Här arbetar cirka 170 medarbetare inom forskning, utbildning och administration. Vår forskning håller hög internationell nivå och fokuserar på aktuella miljö- och hållbarhetsutmaningar.
Hos oss blir du en del av en dynamisk och internationell arbetsmiljö med engagerade kollegor och ett nära samarbete mellan verksamhetsstöd och kärnverksamhet.
Nu söker vi en personalhandläggare som vill arbeta brett med HR-frågor i en forskningsnära miljö. Rollen är självständig och erbjuder goda möjligheter att påverka och utveckla arbetet.
Mer information om oss finns på: Institutionen för miljövetenskap.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som personalhandläggare arbetar du verksamhetsnära och ger kvalificerat stöd till chefer och medarbetare i personalfrågor. Du ansvarar för personalhandläggning vid två av institutionens fyra enheter och har en viktig roll i att säkerställa kvalitet i personalprocesserna.
Dina huvudsakliga arbetsområden:
Stöd och rådgivning
Ge kvalificerat stöd till chefer och medarbetare i personal- och lönerelaterade frågor.
Vara kontaktperson mot den centrala personalavdelningen.
Personaladministration
Handlägga ärenden i personalsystem (t.ex. anställningar, ledigheter, sjukskrivningar och löneunderlag).
Följa upp tidsbegränsade anställningar och bevaka LAS-tid.
Uppdatera personalkatalog och register.
Löne- och systemarbete
Kvalitetssäkra månatliga lönekörningar i samarbete med central lönefunktion.
Rekrytering och processer
Delta i rekryteringsprocesser.
Planera och koordinera introduktion av nya medarbetare samt hantering då medarbetare slutar.
Utveckling och styrning
Implementera och informera om riktlinjer och regelverk.
Ta fram och uppdatera rutiner och informationsmaterial.
Övriga administrativa uppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning som personalvetare, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av självständigt arbete med personal- och löneadministration, gärna med erfarenhet av rådgivning till chefer.
God vana av HR-system och digitala arbetssätt.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter särskilt från universitet, högskola eller annan statlig verksamhet.
Kunskap om statliga regelverk och arbetsrättsliga processer.
Erfarenhet av att arbeta i Primula och Varbi.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är självgående och strukturerad med god prioriteringsförmåga.
Har ett noggrant arbetssätt och trivs med administrativa processer.
Är trygg i att tolka och tillämpa lagar och regelverk.
Har god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt.
Kommunicerar tydligt och pedagogiskt, även i komplexa frågor.
Du trivs i en roll med många kontaktytor och bidrar till verksamheten genom ett proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt.
Myndighetsspråket är svenska men mycket kommunikation sker på engelska. Du måste därför ha mycket god förmåga att kommunicera arbetsrättsliga begrepp och förhållanden på engelska, såväl skriftligt som muntligt.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare på 80-100 % av heltid med sex månaders provanställning. Vi erbjuder en flexibel roll med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av administrativ chef Kajsa Cibej, tfn 08-674 75 87, kajsa.cibej@aces.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för miljövetenskap (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för miljövetenskap Kontakt
Seko Seko sekodirekt@seko.se 0770457900 Jobbnummer
10003264