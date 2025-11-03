Personalhandläggare
Stockholms Universitet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) bedriver forskning och utbildning som rör atmosfären, oceanen, och fysikaliskt-baserad klimatvetenskap.
MISU erbjuder utbildningsprogram på kandidat-, master- och forskarnivå. Vår forskning söker svar på grundläggande frågor om atmosfärens och havens dynamiska, fysiska, kemiska, och biogeokemiska egenskaper av relevans för väder och klimat.
MISU har cirka 60 anställda, varav tolv tillhör den teknisk/administrativa personalen. Institutionen har en stark internationell prägel, över hälften av medarbetarna har en bakgrund utanför Sverige och både svenska och engelska används som arbetsspråk. Mer information om oss finns på https://www.su.se/meteorologiska-institutionen/.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som personalhandläggare arbetar du självständigt med en stor bredd av personalrelaterade arbetsuppgifter med nära koppling till vårt uppdrag inom utbildning och forskning. Vi erbjuder en anställning som är flexibel, varierande och där du förväntas ta egna initiativ. Du samarbetar nära med och rapporterar till administrativ chef.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
- stöd till chefer och medarbetare i personalfrågor (t.ex. rörande arbetstillstånd, försäkringar,
representation, intyg och arbetsrättsliga frågor)
- support i samband med internationella medarbetares ankomst till Sverige, vilket bland annat innebär kontakter med Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och hyresvärd
- administration av ledighet, lönehantering, reseräkning/utlägg, ersättningar m.m.
- administration av personalkatalog
- onboarding
- registrering i personalsystem vid rekrytering (Varbi) och uppföljning av befintliga anställningar (Primula)
- offboarding
- nyckel- och passerkortshantering
- ansvar för institutionens registerförteckning och dataskydd.
Andra administrativa arbetsuppgifter förekommer, såsom delat ansvar för institutionens registratur.KvalifikationerKvalifikationer
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från universitet eller högskola.
- Kännedom om de statliga villkorsavtalen.
- Vana av IT-system för bl.a. lönehantering och god förmåga att sätta sig in i olika system.
- Mycket goda kunskaper i Office-paketet.
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Meriterande
- Erfarenhet av att arbeta i Primula och Varbi.Dina personliga egenskaper
Arbetet som personalhandläggare innebär varierande arbetsuppgifter och därför vill vi att du är flexibel, har förmågan att prioritera och lätt att navigera i lagar och regelverk. Det är viktigt att du är självgående, noggrann och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en roll där du både självständigt och tillsammans med kollegor och chef driver arbetet framåt och bidrar till utveckling genom ett proaktivt och inlyssnande arbetssätt.
Du kommer att ha många sociala kontakter och det är därför viktigt att du är kommunikativ och gillar att arbeta med människor.
Myndighetsspråket är svenska men arbetsspråket engelska. Du måste därför ha mycket god förmåga att kommunicera arbetsrättsliga begrepp och förhållanden på engelska, såväl skriftligt som muntligt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast.
Vi erbjuder
Som personalhandläggare på MISU får du möjlighet att både utveckla och utvecklas, tillsammans med kollegor i en engagerad och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Vi erbjuder förmånliga villkor och en god arbetsmiljö. Möjlighet till distansarbete erbjuds efter slutförd introduktion.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Sara Engström, mailto:sara.engstrom@misu.su.se
, tfn 08-16 43 53.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3892-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Meteorologiska Institutionen (misu) Jobbnummer
9586124