Personalhandläggare
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
Vill du arbeta brett med HR/Stab-administrativa frågor i en myndighet i tillväxt? Är du serviceinriktad och strukturerad? Vi söker dig som har några års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom statlig eller offentlig verksamhet. Då är du välkommen att söka tjänsten som personalhandläggare vid Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband FMTIS
Om förbandet
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, stöttar ledningen och chefer i olika delar.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningPubliceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
I rollen som personalhandläggare kommer du att ha din arbetsplats vid enhetens stab och tillhöra LSE ledningsgrupp. Som personalhandläggare hos oss kommer du att ha en administrativ roll som till stor del består av att handlägga, samordna och följa upp HR- och personalfrågor vid enheten. Du kommer att arbeta verksamhetsnära och stödja enhetens chefer och medarbetare i vanligt förekommande HR-frågor. I rollen kommer du även att stödja enhetens chefer i rekryteringsprocessens olika delar med t ex urval, intervjuer, referenstagning. Vidare kommer du även att stödja enhetsledningen med utbildningsplanering och framtagande av personalstatistik. Arbetet sker till stora delar med stöd av FM verksamhetsledningssystem SAP/PRIO.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vanligt förekommande arbetsuppgifter kommer bland annat innebära att:
• Säkerställa att HR-processer efterlevs och följs upp
• Stötta enhetens chefer i rekryteringsprocessen
• Upprätta anställningsavtal
• Stötta med introduktion av nyanställda medarbetare
• Ta fram HR-rapporter och sammanställa underlag till enhetsledningen
• Samordna GSU/Kombattantutbildning för deltagare inom enheten.
Övningsverksamhet och utbildning är en naturlig del av tjänsten. Du kommer tillsammans med dina kollegor att öva inom stabstjänst i höjd beredskap. Tjänsteresor förekommer då enheten har personal på ett flertal orter.
KRAVKvalifikationer
• Akademisk examen med inriktning HR, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av HR-relaterade arbetsuppgifter inom statlig/offentlig verksamhet
• B-körkort för manuellt växlad bil
• Flytande svenska/ engelska i tal och skrift
• Van användare av Officepaketet
• Erfarenhet av att arbeta med, samt utveckla administrativa uppgifter, processer och rutiner
• Erfarenhet av att genomföra samt vara stöd i rekryteringsprocesser inom statlig/offentlig verksamhetDina personliga egenskaper
För att trivas och passa i rollen behöver du ha hög servicekänsla och en god förmåga att strukturera, planera och prioritera bland arbetsuppgifter. Du är prestigelös, samarbetar effektivt med andra och värnar om att skapa och bibehålla goda relationer. Vidare är du tydlig i din kommunikation, förtroendeingivande och lyhörd. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet av rekryteringsarbete
• Erfarenhet av att ha arbetat i verksamhetsledningssystemet SAP/PRIO
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning om 6 månader tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten.
Befattning: Civil.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetsort: Stockholm.
Sysselsättninggrad: Heltid.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och
erfarenheter i våra rekryteringar.
Upplysningar om befattningen
Kontakta: Eva-Maria Forsberg
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta: Hanna Ottosson
Fackliga företrädare
OFR/O - Heikki Videll
OFR/S - Martin Sparr
SACO - Agneta Landquist
SEKO - Matz Felix
Samtliga ovan personer nås via växeln, på telefonnummer 019 -39 35 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-12. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
