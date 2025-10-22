Personalchef på A1 Flottiljstaben till F 16
2025-10-22
Upplands Flygflottilj F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
Flottiljstaben är den enhet som bereder och ordersätter Förbandschefens (C F 16) uppdrag till direkt underställda enheter. Flottiljstabens uppgift är att öka chefens ledningskapacitet genom att tillhandahålla fyra funktioner:
• stödja chefens beslutsfattande
• rapportera till högre chef och informera sidoordnade fortlöpande
• orientera och vid behov assistera underlydande
• leda tjänstegrenar eller operativa funktioner
Flottiljstaben utgör C F 16 stöd för att utarbeta beslutsunderlag och driva verksamheten mot chefens fattade beslut. Avdelningarna utgör dessutom Stabchefens eget beredningsorgan. Arbetet inom staben präglas av framåtblickande planering, hög noggrannhet och ett krav på snabb hantering för att skapa bästa möjliga förutsättningar för förbandets operativa verksamhet.
A1 är flottiljstabens personaltjänstavdelning och ansvarar för att stödja chefer inom F 16 i frågor som rör personal- och HR-tjänst. Avdelningens uppgifter omfattar bland annat rådgivning till chefer, förhandlingar, lönebildning, långsiktig personalplanering, rekrytering, krigsplanläggning samt rehabilitering- och veteranstöd. Avdelningen samordnar även rekryteringsverksamheten vid flottiljen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för A1 arbetar du med att leda avdelningen, fördela och följa inkomna uppgifter. Du ansvarar för samordning av verksamheten, deltar i beredningsmöten och företräder avdelningen i olika forum. I rollen ingår även att självständigt driva projekt och vara sammankallande i frågor kopplade till avdelningens uppdrag. Du är en nyckelperson i arbetet med att planera, följa upp och utveckla personaltjänsten vid F 16, särskilt i en tid av förändring där både verksamhet och struktur utvecklas.
KRAV
Kvalifikationer
• Yrkesofficer (OF2/3)
• Tidigare erfarenhet av chefsbefattning inom Försvarsmakten
• God administrativ förmåga
• B-körkort
Personliga egenskaper
Du har ett strukturerat arbetssätt, är ansvarstagande och har stor initiativförmåga. Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar självständigt när det krävs och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du stresstålig och har förmåga att anpassa dig när förutsättningarna förändras och gillar att jobba i en miljö med högt tempo som ständigt utvecklas. Du har god kommunikativ förmåga och är en stark arbetsgivarrepresentant samt är trygg i rollen som chef. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande krav
• Aktuell erfarenhet av stabsarbete på bataljonsnivå/flottiljnivå
• Aktuell erfarenhet av personaltjänst inom Försvarsmakten
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
Övrigt
Anställningsform: Vikariat på ungefär ett år
Befattningsnivå: OF3 alternativt erfaren OF 2
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, dock senast 2026-03-01
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
För upplysningar om befattningen kontakta:
Personalchef Madelene Fredriksson Skans
Telefon: 08-788 75 00
E-postadress: F16-a1@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist, Sara Blom
E-postadress: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
