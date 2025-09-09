Personal- och lönehandläggare
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Vi erbjuder en spännande roll på en uppskattad hr-avdelning där du får möjlighet att arbeta brett och utvecklas inom personaladministration och lönehantering.
Om jobbet
Hr-avdelningen stödjer chefer utifrån kompetensförsörjningens alla delar såsom att vara en attraktiv arbetsgivare och bemanna organisationen, att behålla medarbetare genom att bl.a. främja en god arbetsmiljö, kompetensutveckla och aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap. Vi arbetar utifrån statlig värdegrund och riktning med arbetsgivarpolitik bl.a. genom avtal, arbetsrätt och lönebildning. Inom rekrytering och utbildning är Skatteverkets hr-avdelning vår partner och vi anlitar Statens servicecenter för vår operativa lönehantering.
HR-avdelningen består idag av 15 medarbetare där 13 av oss har kombinerad roll som hr-partner och hr-specialist. Det finns även två medarbetare med spetskompetens inom personaladministrativa system och lönehantering.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
- Som personal- och lönehandläggare är du vår expert inom löneområdet och säkerställer att vi gör det vi ska utifrån våra åtaganden som arbetsgivare.
- Du kommer att arbeta brett inom lön och personaladministration och ha en viktig roll med många samarbetsytor och interna och externa kontakter.
- Du arbetar med statistik och rapporter, gör olika typer av utredningar och kontroller inom löne- och personaladministration. Du utreder och följer upp felaktigheter i Heroma samt säkerställer att Heroma utvecklas enligt våra önskemål eller ändringar utifrån våra lokala avtal.
- Vi använder Statens servicecenters supportfunktion för löpande frågor inom lön. Som personal- och lönehandläggare hos oss är du ett stöd för våra chefer där du utbildar och guidar i lönesystemet Heroma.
- Du kommer också att uppdatera information på vårt intranät kring lön samt skriva och uppdatera lathundar och manualer inom personaladministration/lön/Heroma.
- Koordinator för personuppgiftsincidenter och informationssäkerhet/dataskydd
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy.
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.
Placeringsort är Östersund där ca 150 medarbetare arbetar inom olika verksamheter. Majoriteteten av hr-avdelningens medarbetare har också placeringsort Sundbyberg.Kvalifikationer
- gymnasieutbildning med slutbetyg
- utbildning inom lön
- minst tre års aktuell arbetslivserfarenhet inom löneprocessen och med ett eller flera lönesystem i en större organisation d.v.s. fler än 500 medarbetare. Med aktuell erfarenhet avser vi de senaste tre åren
- arbetslivserfarenhet på eller i nära samarbete med hr-avdelning för att ha en god kunskap om övriga processer som förekommer på en hr-avdelning
- goda kunskaper inom personaladministrativa system
- goda kunskaper i Excel
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skriftOm företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som personal- och lönehandläggare. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren. Resor förekommer.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-29!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
