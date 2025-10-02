Personal Vintage Director Nordics
2025-10-02
Nu söker vi en engagerad och resultatorienterad Personal Vintage Director för en spännande roll på ett prestigefyllt champagnehus med rötter i hjärtat av Côte des Blancs.
En unik möjlighet att bli en del av ett växande champagnehus med en innovativ vision där du får vara med och utveckla företagets närvaro och tillväxt på den nordiska marknaden
Om bolaget
Med passion för innovation och kvalitet har de etablerat sig som en av de mest spännande aktörerna i champagnevärlden. Genom starka kundrelationer och en exklusiv vinportfölj har de byggt upp en lojal kundbas och en växande internationell närvaro.
Det är ett passionerat och dynamiskt team där entreprenörsanda och innovation värderas högt och du blir en del av en inspirerande och framåtblickande arbetsmiljö där ditt bidrag verkligen gör skillnad.
Ansvarsområden
Utveckla och expandera närvaron på den nordiska marknaden genom strategiskt nätverkande.
Organisera och leda provningar samt stärka relationer och försäljning med befintliga kunder.
Driva lanseringen och expansionen av det nya prenumerationskoncept.
Bygga och stötta relationer med varumärkesambassadörer samt organisera evenemang och aktiviteter för att stärka varumärket.
Hantera administration såsom försäljningsrapportering, CRM och uppföljning av kundkonton.
Nyckeluppgifter
Bygga och vårda starka kundrelationer genom exklusiva provningar och direktförsäljning.
Arbeta nära varumärkesambassadörer och säkerställa att de har rätt verktyg och stöd för att lyckas.
Hantera och utveckla våra CRM-system för effektiv kunduppföljning.
Samarbeta med interna team för att utforma och genomföra lokala marknadsstrategier.
Krav & kvalifikationer
Flytande svenska och engelska.
Relevant utbildning inom försäljning, marknadsföring eller affärsutveckling är meriterande.
Dokumenterad erfarenhet av försäljning och affärsutveckling, gärna inom lyx- eller premiumsegmentet.
Tekniska färdigheter: Microsoft Office, CRM-system (HubSpot är ett plus) samt Google Drive.
Flexibilitet att arbeta lokalt i Stockholm och samtidigt stötta andra marknader vid behov.
Stark social kompetens, förmåga att presentera självsäkert för förmögna kunder och en övertygande personlighet.
Personlighet & egenskaper
Stark drivkraft inom försäljning.
Naturlig relationsbyggare med dokumenterad förmåga att växa nätverk.
Självständig, strukturerad och resultatorienterad.
Passion för premiumprodukter och vilja att utveckla djup kunskap om champagne.
Flexibel och beredd att resa vid behov.
Utvecklingsmöjligheter & förmåner
En unik möjlighet att bli del av ett växande champagnehus med en innovativ vision.
Stora möjligheter till professionell och personlig utveckling genom utbildning och nätverkande.
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö där ditt arbete direkt bidrar till företagets framgång. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hired Sverige AB
(org.nr 559493-8010), http://www.hired.nu Arbetsplats
Hired Jobbnummer
9536894