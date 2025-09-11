Personal till paketeringen - Strängnäs
Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Strängnäs
2025-09-11
Vi på Job&Talent söker nu personal till vår kund i Strängnäs med start omgående. Det här är ett perfekt uppdrag för dig som trivs med praktiskt arbete i en tekniskt och hygienisk produktionsmiljö.
Om uppdragetDu kommer att arbeta i en paketeringsavdelning i en automatiserad produktionsmiljö där du är en viktig del av flödet som ser till att produkterna paketeras, hanteras och levereras enligt höga kvalitetskrav.
ArbetsuppgifterSom paketeringsmedarbetare kommer du bland annat att: - Övervaka paketeringsmaskiner för att säkerställa ett stabilt produktionsflöde - Fylla på förbrukningsmaterial som påsar, etiketter och emballage - Hålla rent och städat enligt hygien- och säkerhetskrav - Hantera enklare maskinstopp och felanmälningar - Samarbeta med kollegor inom produktion och logistik - Vid behov hantera lättare lyft
Krav
• Körkort och tillgång till bil (begränsad kollektivtrafik till arbetsplatsen) - God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt - Noggrannhet och ansvarstagande
Meriterande
• Erfarenhet från industri- eller produktionsmiljö - Truckkort
Arbetstider
Dagtid i dagsläget, kan komma att ändras till 2-skift.
Om Job&TalentStoresupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
AnsökanVi hanterar inte ansökningar via mejl - vänligen ansök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att kandidater har en bakgrund som är förenlig med tjänstens krav.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Helena Darnell helena.darnell@jobandtalent.com Jobbnummer
9504655