Personal till bensinstation i Älvsjö!
Aura Personal AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-09-09
Vi söker deltids personal som säljare på bensinstation, med start omgående!
Vi söker dig som vill vara en del av ett team och som gillar att arbeta i högt tempo. Kunden ska alltid stå i fokus och känna sig välkommen till oss så att du gillar kundbemöten är en självklarhet. Vi ser att du älskar försäljning och vill jobba mot uppsatta mål.
Rollen som säljare på bensinstation innebär att du arbetar i en föränderlig och spännande organisation där vi tillhandahåller produkter och tjänster för människor i rörelse. I arbetsuppgifterna ingår försäljning av bland annat drivmedel, mat, kiosk och bil produkter, biltvätt, service hjälp samt uthyrning av släp. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "483".
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9500803