People & Culture Partner
2025-12-17
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
Forma framtiden. Väx med oss. Gör verklig skillnad.
Världen förändras snabbare än någonsin, och vi tror att nyfikenhet, mod och teknisk innovation är avgörande för att bygga en mer hållbar, inkluderande och uppkopplad framtid. På Volvo Construction Equipment omsätter vi denna övertygelse i handling - varje dag.
Som en global ledare inom anläggningsindustrin tar vi ansvar för att driva utveckling och forma morgondagens lösningar tillsammans med våra medarbetare. En central del i detta är att vara en arbetsgivare där människor trivs, utvecklas och får möjlighet att göra skillnad.
Nu söker vi en People & Culture Partner till Volvo Group Circular Operations & Solutions i Flen, som vill vara med och framtidssäkra vår organisation och bidra till en arbetsplats präglad av omtanke, innovation och samarbete.
Om rollen
Det här är en roll för dig som vill göra verklig skillnad i en dynamisk och människonära organisation som präglas av lärande, förändring och utveckling.
Du arbetar nära verksamheten och har en nyckelroll i frågor som rör människor, kultur, ledarskap och organisationsutveckling. Du blir en del av ett litet och sammansvetsat People & Culture-team bestående av en HR Manager och en People & Culture Partner, där du får stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka.
I rollen samarbetar du nära med Kommunikation och Arbetsmiljö/Säkerhet och är en viktig drivkraft i arbetet med kultur, ledarskap och arbetsmiljö i hela organisationen.
Som People & Culture Partner kommer du att:
• Ha operativt, taktiskt och strategiskt ansvar för People & Culture-agendan inom ditt ansvarsområde
• Bidra till att skapa en framtidsinriktad arbetsplats med fokus på hållbarhet, innovation och kontinuerligt lärande
• Arbeta nära chefer och team som deras strategiska partner, rådgivare och stöd i People & Culture-frågor
• Implementera, utveckla och förbättra processer och verktyg som stärker kultur, ledarskap, lärande, mångfald & inkludering samt engagemang
• Driva och stödja förändrings- och utvecklingsinitiativ i organisationen
Det här är en roll där du inte bara är en del av vår framtid - du är med och skapar den.
Vem är du?
Vi tror att du:
• Är skicklig på att bygga relationer och skapa förtroende samt engagerar och coachar andra
• Agerar med trygghet, öppenhet och ett genuint engagemang för att utveckla människor och organisationer
• Trivs med att arbeta nära verksamheten i en föränderlig miljö
• Är nyfiken på nya arbetssätt och hur kultur och teknik kan skapa nya möjligheter
• Har relevant utbildning och/eller erfarenhet inom HR / People & Culture
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Framför allt har du rätt mindset: samarbetsinriktad, drivande och passionerad kring människor och kultur.
Vi erbjuder!
Hos Volvo Construction Equipment får du:
• En roll där du har möjlighet att påverka organisationens framtid på riktigt
• En arbetsplats som satsar på hållbarhet, kompetensutveckling och innovativa arbetssätt
• Starka lokala och globala nätverk
• Goda möjligheter till professionell och personlig utveckling
• En kultur som präglas av nyfikenhet, mod och arbetsglädje
Nästa steg:
Känner du igen dig och vill vara med och göra skillnad? Då ser vi fram emot din ansökan.
Sista dag att ansöka är 11 januari
Av hänsyn till dataskydd tar vi inte emot ansökningar via e-post.
För mer information, kontakta:
Alexander Aminoff, Head of People & Culture and Safety, alexander.aminoff@volvo.com
Stefan Hentschel, People & Culture Partner, stefan.hentschel@volvo.com
Unionen: Mattias Johansson, Mattias.P.Johansson@volvo.com
Ledarna: Stefan Carlsson, stefan.be.carlsson@volvo.com
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
