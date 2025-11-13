Pensionshandläggare inom finansbranschen
Är du en serviceinriktad och noggrann person som trivs med att ha många kontaktytor? Just nu söker vi en pensionshandläggare till en spännande tjänst hos ett välrenommerat företag i finanssektorn. Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta i en trygg organisation och bidra till en förstklassig kundupplevelse.
Var? Stockholm
När? Omgående
Omfattning: Heltid
Om rollenI rollen som handläggare arbetar du med att besvara frågor och hantera ärenden från både företag och privatpersoner. Arbetet sker via telefon och e-post och omfattar allt från enklare frågor till mer komplexa administrativa uppgifter.
Du ansvarar bland annat för:
Handläggning och uppföljning av kundärenden.
Administrativa uppgifter kopplade till avtal, förändringar och avslut.
Hantering av uppgifter som lön, premier och val i olika system.
Att bidra till att utveckla rutiner, arbetssätt och kundupplevelsen.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, men du förväntas även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Teamet har en stark kultur präglad av samarbete, engagemang och humor där man hjälps åt och lär av varandra i vardagen.
Vem vi söker
Vi söker dig som har 1-3 års erfarenhet av arbete inom pension/ försäkring, exempelvis från försäkringsbolag, tjänstepensionsadministration eller liknande område. Du bör ha en bakgrund inom administration kopplat till pension, försäkring eller medlemsregister och trivs med att kombinera kundservice med noggrant administrativt arbete.
För att trivas i rollen tror vi att du som person är:
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
Kommunikativ och trivs med att ha mycket kundkontakt.
Prestigelös, hjälpsam och bidrar till en positiv stämning i teamet.
Självständig och nyfiken på att utvecklas.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt är van vid att arbeta i digitala system.
Därför kommer du trivas på jobbet Du blir en del av ett omtänksamt team med stark laganda, där man stöttar varandra och firar framgångar tillsammans. Du får arbeta i en trygg organisation som samtidigt är i förändring där det finns utrymme för både utveckling och förbättringsinitiativ. Du får möjlighet att växa i din roll och skapa verklig nytta för både kunder och kollegor.
Låter det intressant?
Din inställning och personlighet är avgörande för framgång. Känner du igen dig? Fantastiskt! Skicka in din ansökan - urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löpt ut.
Mer om oss på Delta Consulting Vi på Delta Consulting hjälper våra kunder med rätt kompetens för långsiktig framgång och våra kandidater att ta nästa steg i karriären - oavsett om de är nyexaminerade, en specialist eller en erfaren ledare! Vi gör skräddarsydda konsult- & rekryteringslösningar för varje behov.
Vi förmedlar både permanenta och temporära uppdrag inom följande områden:
Ekonomi & Lön Bank, Finans & Försäkring Administration, Assistenter & Kundsupport
