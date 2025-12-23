Pedagogisk assistent till Oxhagsskolan
2025-12-23
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Arbetar tillsammans med och kompletterar personalen i uppdraget att främja elevers utveckling och lärande. Arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
Arbetar utifrån det som beslutats i elevers åtgärdsprogram i samverkan med lärarna och vårdnadshavare.
Arbetar för att succesivt ge eleverna ökad självständighet.
Du kommer arbeta både i skola och på fritidshemmet.Kvalifikationer
Du har en avslutad gymnasieutbildning på barn- och fritidsprogrammet, eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Alternativt har du en annan gymnasial utbildning i kombination med erfarenhet av arbete med elever inom grundskola, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Stor vikt kommer att läggas personlig lämplighet.
Vi har i denna rekrytering valt bort möjligheten att ansöka med personligt brev för att göra rekryteringsprocessen mer objektiv och fördomsfri. I stället får du som söker tjänsten svara på ett antal frågor utifrån tjänstens kravprofil.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Åsa Bjärklid asa.bjarklid@kalmar.se 010-352 66 61 Jobbnummer
9661806