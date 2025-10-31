Pedagog till Kriscentrum Boende
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2025-10-31
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252544 Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad för de våldsutsatta barnen i Malmö? Vår socialpedagog ska vidare till annan tjänst och vi söker nu en pedagog som ska fortsätta det viktiga arbetet med barnen som bor på Kriscentrums skyddade boende. Med tjänsten följer ett ansvar för att utveckla den pedagogiska verksamheten i boendet och vi vill gärna att du bidrar med idéer och tar initiativ till hur verksamheten kan utvecklas. Det är ett direkt och nära arbete med barnen som vistas i boendet och i viss mån även deras förälder. På boendet finns barn mellan 0-17 år och även om tjänsten främst är inriktad på barn 0-6 år behöver du vara bekväm med att arbeta med barn i alla åldrar.
Som pedagog kommer du att tillhöra Barnteamet där du samarbetar dels med socionomerna hos oss dels den pedagog, anställd av Grundskoleförvaltningen som har skola och undervisar de äldre barnen på plats i boendet. Fokus är att skapa trygga och förtroendefulla relationer med både barnet och dennes förälder likväl som att upprätthålla och stärka relationen mellan barn och förälder. Ditt arbete kommer att bedrivas i enlighet med Barnkonventionen och med traumamedveten omsorg, TMO som förhållningssätt. I tjänsten förekommer viss dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom pedagogik. Du har minst fem års erfarenhet från pedagogiskt arbete med barn i förskola, fritids eller skola. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av målgruppen särskilt utsatta barn sedan tidigare. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska och engelska och det är meriterande om du behärskar något annat språk. B-körkort automat är ett krav.
Då uppdraget till största del baseras på kommunikation är det av stor vikt att du är lyhörd och har god kommunikationsförmåga. I rollen är det viktigt att du har ett gott bemötande samt att du är serviceinriktad.
Vidare måste du kunna se vad som behövs i stunden och kunna anpassa dig efter olika förutsättningar. Du har en fingertoppskänsla vad avser samarbete och har lätt för att skapa och underhålla kontakter. Du är också strukturerad, kreativ och självständig i ditt arbete. Utifrån verksamhetens utformning är det av största vikt att du även är trygg i dig själv, har självinsikt, är professionell och inger förtroende. Du som önskar arbeta hos oss ska kunna arbeta under strikt sekretess och i ett varierat arbetstempo, vara bekväm med att självständigt planera ditt arbete men också vid behov snabbt kunna ställa om och omprioritera.
Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Kriscentrum Boende tar emot våldsutsatta barn och vuxna i behov skydd till följd av våld i nära relation. Alla placeringar föregås av beslut från socialtjänsten och kan ske såväl planerat som akut. Under hela placeringstiden samarbetar Kriscentrum Boendes personal nära placerande socialsekreterare.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Endast kvinnor kan komma att anställas, då målgruppen är våldsutsatta kvinnor och deras barn Tjänstens placering är vid skyddat boende på sekretessmarkerad adress i Malmö.Övrig information
Du anställs med titeln socialpedagog.
De första intervjuerna är planerade att genomföras eftermiddagarna den 27 och 28 november. Går du vidare i rekryteringen planeras den andra och sista intervjun att genomföras eftermiddagen den 3 december.
I denna rekrytering har vi för att än mer säkerställa ett kompetensbaserat urval valt att rekrytera utan personligt brev och ber dig därför att inte bifoga något sådant, utan endast bifoga din CV.
Sökande som kallas på intervju skall vid intervjutillfället visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna utdrag ur belastningsregister och id-handling (pass eller nationellt id-kort).
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Sara Paulsdotter Hellberg sara.paulsdotterhellberg@malmo.se 0706–375551 Jobbnummer
9583045