Pedagog till akutskola
2025-08-13
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor lärande arbetar med fokus på helhetsperspektiv från 0 till 19 år och tillsammans skapar vi en inspirerande kultur av samverkan inom lärandesektorn, där språk, närvaro och måluppfyllelse är våra främsta drivkrafter för framgång.
Akutskolan är en särskild undervisningsmiljö där vi stöttar elever under en avgränsad period i deras skolgång. Skolans lokal är belägen centralt i Ulricehamn, och du arbetar tätt tillsammans med en specialpedagog. Tillsammans skapar ni en trygg, strukturerad och utvecklande skolvardag för eleverna.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans med specialpedagogen planerar du skoldagen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar.
Du kommer i din tjänst att ha kontakt med elevens hemskola, vårdnadshavare samt externa kontakter.
Utöver undervisning kan även andra aktiviteter behöva planeras och genomföras som en del av elevens utveckling och skolgång.Kvalifikationer
Vi har krav på lärarexamen eller motsvarande utbildning samt att du har erfarenhet av att arbeta inom skolan och med barn och ungdomar med god insyn i skolans uppdrag.
Behörighet inom matematik och NO-ämnen samt tidigare arbete i akutskola eller liknande verksamhet är meriterande.
I övrigt ser vi att du som söker är strukturerad, kreativ och har god problemlösningsförmåga.
Du har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du är självgående, flexibel och trygg i att hantera förändringar och utmaningar i det dagliga arbetet
Ditt engagemang, din förmåga att möta varje elev utifrån deras unika behov och din vilja att bidra till en meningsfull skolgång är avgörande för att lyckas i rollen.
ÖVRIGT
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
Enligt avtal.
