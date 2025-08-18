Patienttransportör
Västra Götalandsregionen, Skaraborgs sjukhus Skövde
2025-08-18
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Dina arbetsuppgifter
Som patienttransportör träffar du många nya människor i ett arbete där det händer mycket.
Dina främsta arbetsuppgifter är transport av patienter inom sjukhuset i säng och rullstol.
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag, dagtid enligt schema. Helgtjänstgöring kan också bli aktuellt längre fram.
För att ge god service i rollen som servicearbetare behöver du:
skapa bra relationer till kund och arbetskamrater genom ett gott bemötande
ta ansvar genom att vara noggrann och lojal mot ditt uppdrag
visa intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete
Du behöver kunna kommunicera väl på svenska då du kommer ha dialog med kunder och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner.
Din IT-kunskap är grundläggande; du kan använda smartphone, mejla och söka information på nätet. Du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt eller utföra upprepande arbetsmoment.
Erfarenhet av servicearbete är meriterande.
Vårt erbjudande
Vi kan service och vet vikten av att vårt arbete görs rätt. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet. Övrig information
Vi använder oss utav tester som en del i urvalsprocessen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4175". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Skaraborgs sjukhus Skövde Kontakt
