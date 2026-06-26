Partnership Associate
Nova Health Group AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nova Health Group AB i Stockholm
Om Nova Psykiatri
Nova Health Group grundades med en vision om att revolutionera psykiatrin och behandling av psykiska ohälsa. Vi strävar efter att erbjuda en modern och patientcentrerad vårdupplevelse. Vi vill erbjuda bästa Europas bästa utredning och behandling för personer med ADHD, Autism och annan psykiatrisk problematik. Vi arbetar idag mot våra patienter med varumärkena Nova Psykiatri och Karla Psykiatri, men med fler företag på gång inom gruppen.
Dagens psykiatri präglas av traditionella metoder och ett ofta långsamt arbetssätt, där tekniska framsteg och patientens behov sällan står i fokus. Många patienter har svårt att navigera i ett komplext offentligt system eller vänder sig till stora vårdgivare där de riskerar att bli en anonym siffra i mängden. Vi har valt att göra saker annorlunda genom att sätta patienten i centrum och erbjuda psykiatrisk vård med en femstjärnig service. Vår strategi bygger på patientupplevelse, kvalitet och effektivitet, där vi använder modern teknik och innovativa arbetsmetoder för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet.
Vårt engagerade team är kärnan i vår verksamhet och består främst av psykologer, läkare och sjuksköterskor. Nova grundades 2024 och har idag +50 medarbetare – och vi växer snabbt. Nu söker vi fler drivna personer som vill vara med och forma framtidens psykiatri tillsammans med oss. Vi lägger mycket fokus på att anställa Sveriges duktigaste medarbetare, men även att folk ska trivas bättre här än någon annanstans.
Novas vision är att visa hur psykiatri kan fungera, för såväl patienter som för medarbetare. Vi tror det går att göra mycket bättre. Vi drivs av att hela tiden förbättra patientnöjdheten, hålla hög kvalitet, och samtidigt höja effektiviteten genom minskad administration. Vi tror att vi når allt detta genom att ha kul tillsammans, våga göra misstag, samt genom att våga sträva mot att vara bäst på det vi gör.
Om rollen
Vi söker en Partnership Associate som vill hjälpa oss nå ut till fler – genom att bygga relationer med vårdcentraler, företagshälsovård och arbetsgivare som har patienter eller anställda i behov av psykiatriska utredningar. Har du ett genuint intresse för psykisk hälsa och gillar att prata med människor är det här rollen för dig.
Tjänsten är på deltid och helt remote – perfekt för dig som studerar eller har en annan huvudsysselsättning och vill ha ett flexibelt extrauppdrag. Vi ser gärna att du bor i Stockholmsområdet då det kan förekomma fysiska möten vid enstaka tillfällen.
Du kommer bland annat att:
Identifiera och kontakta potentiella samarbetspartners – vårdcentraler, företagshälsovård, arbetsgivare
Presentera Nova Psykiatris erbjudande på ett trovärdigt och anpassat sätt utifrån motpartens behov
Boka möten med potentiella partners och lämna över till Partnership Manager som håller i dem
Följa upp kontakter och bygga långsiktiga relationer
Vem du är
Erfarenhet av B2B-kontakt, uppsökande försäljning eller relationsskapande arbete (t.ex. proaktiv kontakt via telefon, mötesbookning, kundkontakt)
Studerar eller har en annan huvudsysselsättning – detta är ett flexibelt extrauppdrag
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Bekväm med att ta första kontakten med okända motparter
Erfarenhet från vård eller kännedom om hur vårdcentraler eller företagshälsovård fungerar, är meriterande.
Som person är du
Självstartande och driven – Du tar initiativ och följer upp utan att behöva påminnas. Du ser en möjlighet och agerar på den.
Modig i kontakten – Du har inga problem med att ringa någon du aldrig pratat med förut. Du ser det som en möjlighet, inte ett hinder.
Relationsskapande och lyhörd – Du förstår att förtroende byggs över tid, särskilt i en vårdkontext, och du är genuint intresserad av människorna du pratar med.
Situationsmedveten – Du anpassar ton och timing efter motpartens situation. Du vet när det är rätt läge att ringa – och när det inte är det.
Genuint intresserad av psykisk hälsa – Du brinner för det Nova gör och vill vara med och bygga något som faktiskt gör skillnad.
Värdeskapande snarare än säljande – Du informerar och skapar förståelse. Motparten ska känna sig sedd och informerad, inte såld till.
Varför Nova
Du får vara med på en fantastisk resa där vi förhoppningsvis kan bygga Europas största och bästa bolag inom mental health, där vi hjälper våra patienter på riktigt.
Stor grad av frihet och eget ansvar, med så lite interna möten som möjligt.
Flexibla arbetstider. Möjlighet att lägga upp arbetsveckorna på ett sätt som passar dig.
Var med och påverka och förbättra verksamheten om du vill. Förbättringsidéer uppmuntras starkt.
Sociala aktiviteter tillsammans såsom AWs, fester och events tillsammans med kollegor.
Ansökningsprocess
Ansökan: Fyll i dina kontaktuppgifter, ladda upp ditt CV och skriv en kort introduktion om dig själv.
CV-granskning: Vi granskar ansökningar löpande och bedömer erfarenhet, meriter och hur väl du passar för rollen.
Logiskt test: Som nästa steg får du genomföra ett digitalt logiskt test (ca 10 minuter). Testet används som ett komplement till intervjuerna för att stödja en strukturerad och objektiv bedömning.
Videointervjuer: Kandidater som går vidare bjuds in till en eller två videointervjuer via Teams. Samtalen fokuserar på din erfarenhet, ditt intresse för partnerships och hur du tänker kring relationsskapande.
Slutintervju (på plats i Stockholm): Det sista steget är en intervju på vårt kontor i Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979093-2073674". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nova Health Group AB
(org.nr 559361-8332), https://novapsykiatrisverigeab.teamtailor.com
Narvavägen 12 (visa karta
)
115 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Nova Psykiatri Jobbnummer
9981531