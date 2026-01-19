Parktekniker
Säffle Kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Säffle Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Säffle
2026-01-19
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säffle Kommun i Säffle
, Åmål
, Karlstad
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Teknik- och fritidsförvaltningen är en gemensam förvaltning för Säffle och Åmåls kommuner. Hos oss bidrar du till ökad livskvalitet för omkring 27 000 invånare - tillsammans med engagerade kollegor som varje dag ser till att viktiga samhällsfunktioner fungerar och utvecklas.
Du möter en flexibel och modern arbetsplats med nära 200 kollegor inom sju olika enheter. Vi arbetar tillsammans och stöttar varandra i en organisation där du får möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad.
Säffle och Åmål erbjuder småstadens närhet, trivsel och naturupplevelser - med Vänerns skärgård runt knuten, ett rikt kultur- och föreningsliv samt goda pendlingsmöjligheter. Förvaltningens kontor ligger bara 100 meter från Säffles resecentrum.
Vill du lära känna oss bättre? Följ @teknikfritidsaffleamal på Instagram eller besök www.saffle.se
och www.amal.se."Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
För att möta framtida krav har Säffle och Åmåls kommuner en gemensam teknik- och fritidsförvaltning som ansvarar för vatten- och avlopp, avfall och renhållning, gata, park, fritid, lokalvård, GIS och miljö, vilka har nyckelroller för att en mängd samhällsfunktioner ska fungerar och utvecklas.
Park- och fritidsverksamhetens uppdrag är att främja folkhälsa och attraktiva rekreationsområden. Verksamheten leds av fritidschefen, där två driftledare ansvarar för arbetsledning inom park-/fritidsenheten respektive simhallsenheten.
Vi söker nu en parktekniker inom park- och fritidsenheten Säffle-Åmål, med utgångsplacering i Säffle.Dina arbetsuppgifter
Som parktekniker är du vårt ansikte utåt och ser till att våra kommuner är attraktiva och trevliga att både bo och vistas i året om. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom kommunernas offentliga rum. Det innebär bland annat skötsel och underhåll av grönytor, lekplatser, träd och utrustning. Där ingår även offentlig utsmyckning och renhållning. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är maskinarbete, plantering, vattning, beskärning, röjning, ogräsbekämpning, papperskorgs- och latrintömning, underhållsarbeten m.m. Hantering av felanmälningar och fakturor i våra verksamhetssystem ingår också.
I arbetet kan beredskapstjänstgöring ingå i form av snöröjning och/eller halkbekämpning.
Ditt arbetsområde är både Säffle och Åmål. Det innebär att du förväntas arbeta i båda kommunerna utifrån enhetens behov.KvalifikationerKvalifikationer
- Gymnasieutbildning inom grönyteskötsel, mark och anläggning eller motsvarande. Du kan också ha förvärvat motsvarande kunskaper genom erfarenhet.
- B-körkort (manuell växellåda)
- Maskinvana
- Vana av digitala hjälpmedel såsom dator och mobiltelefon
Meriterande:
- KY-/YH-utbildning och erfarenhet från drift och skötsel av utemiljöer samt växtkännedom
- Förarbevis för lastmaskin, traktor eller motsvarande erfarenhet
- C-körkort
- Erfarenhet från snöröjning
Som person tar du stort ansvar samt har ett driv och engagemang att utveckla verksamhet och jobba utifrån planering. Du tilltalas av att jobba med samhällsutveckling och är bra på att samarbeta samt skapa och behålla goda relationer. Tjänsten kräver att du är flexibel och kan verka inom förvaltningens alla verksamhetsområden vid behov.
Du ska i samarbete med driftledning och kollegor använda förvaltningens resurser på ett effektivt och kvalitativt sätt, och aktivt arbeta för samverkan inom och mellan våra olika enheter. Du är lösningsorienterad och bra på att arbeta såväl självständigt som i grupp. Anställningsvillkor
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fritidsförvaltningen Kontakt
Nils Ahlqvist 0533-681566 Jobbnummer
9690287