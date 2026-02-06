Parkingenjör Södermalms stadsdelsförvaltning
2026-02-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden.
Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.
Har du intresse för att arbeta med hållbara och attraktiva parker? Stockholm beräknas om några år växa till en miljonstad. Parkernas roll förändras och nyttjandet av stadens gröna rum och naturens betydelse för rekreation ökar i takt med att staden växer. Det ställer höga krav på oss som stadsdelsförvaltning och parkingenjörerna har en viktig roll i det fortsatta arbetet.
Till Stadsmiljöenheten på Södermalm söker vi nu en driven parkingenjör som tillsammans med oss vill fortsätta arbeta för södermalmsbornas bästa. Välkommen att utvecklas vidare i en av stadens största stadsdelsförvaltningar! Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Varför jobba hos oss?
Vi erbjuder en stimulerande och omväxlande roll, där du får vara med att förvalta och utveckla södra innerstadens parker och grönområden. Du tillhör stadsmiljöenheten som består av två landskapsarkitekter, 5 parkingenjörer, en byggprojektledare, en samhällsplanerare samt en enhetschef. Verksamheten är en beställarorganisation och parkskötseln är utlagd på entreprenad.
Vi arbetar ofta tillsammans med andra förvaltningar och aktörer beroende på uppdrag och ämnesområde och tar tillvara på våra olika kompetenser inom avdelningen. Stadsmiljöverksamheten har ett genomgående fokus på träd-, miljö- och klimatfrågor och vi arbetar aktivt med utveckling och förbättring av vår verksamhet, där alla är delaktiga.
Din roll som parkingenjör
I rollen som parkingenjör arbetar du med förvaltning och utveckling av parker, grönområden och naturreservat inom Södermalms stadsdelsområde. I din roll ingår ansvar för avtalsuppföljning och kontroll av driftentreprenader i stadsmiljön. Tillsammans med dina kollegor har du ett nära samarbete med både enheter inom förvaltningen och andra förvaltningar och bolag i Stockholms stad. Arbetet innebär även många andra kontaktytor med exempelvis Länsstyrelsen, fastighetsägare, leverantörer, konsulter. Det dagliga ärendeflödet hanteras i nära avstämning med berörda aktörer med hjälp av ett digitalt stödsystem. En central del av rollen utgörs av medborgarkontakter vilket främst innebär att följa upp felanmälan, svara på frågor och synpunkter från Södermalmsborna. Därutöver representerar du Södermalms stadsdelsförvaltning i olika forum inom staden som hanterar frågor kopplade till parkdrift.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har landskapsingenjörsexamen, trädgårdsingenjörsexamen eller annan slutförd högskoleutbildning med inriktning på naturvård, trädvård, skötsel av utemiljöer och miljöskydd alternativt yrkesinriktad eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. God datavana där du aktivt har arbetat i Officepaketets olika program mycket god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med uppföljning av entreprenadavtal inom park- och trädgårdsskötsel eller utförande av park- och trädgårdsskötsel hos entreprenör/egen regi, utvecklad växtkännedom, dagvattenkompetens och erfarenhet av att arbeta med tillsyn av träd, utveckling av växtbäddar samt erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation.
Personliga förmågor och färdigheter
För att trivas i rollen är det viktigt att du tycker om ett omväxlande arbete med många olika kontakter. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och hittar snabba och effektiva lösningar på problem och ändrade förhållanden som uppstår inom ramen för uppdraget. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Denna roll innebär många kontakter och därför krävs en god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Du behöver också vara strukturerad och arbeta långsiktigt och med hela verksamhetens bästa i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten
Vi erbjuder
Vi erbjuder flexibel arbetstid och månar om möjlighet till arbete utanför kontoret för att kunna kombinera yrkes- och privatliv. Som anställd i Södermalms stadsdelsförvaltning erbjuder vi goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, bra flextidsvillkor och semesterväxling. Kontoret är placerat i nybyggda moderna lokaler på Virkesvägen i Hammarby sjöstad.
Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad av en ny utmaning? Varmt välkommen med din ansökan.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
När du gör din ansökan kommer du få besvara ett antal urvalsfrågor som ligger till grund för vårt fortsatta urvalsarbete. I ditt personliga brev vill vi enbart att du beskriver kortfattat varför du stämmer bra in på vad vi efterfrågar i annonsen och varför du är intresserad av just den här tjänsten. Vi vill även att du berättar vad du kan bidra med utifrån dina tidigare erfarenheter.Övrig information
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Stockholms kommun
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Stadsmiljö
Esther Östin esther.ostin@stockholm.se 08-50812880
