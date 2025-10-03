Parkeringsvakt- vikariat
Kristianstads kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Kristianstad Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Kristianstad
2025-10-03
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Vi på anläggningsavdelningens specialistenhet trafik välkomnar dig till Rådhuset i Kristianstad, där vår arbetsplats befinner sig. Vårt öppna kontorslandskap bjuder in till samarbete mellan Specialister, trafikingenjörer och administratörer. I denna projektorienterade miljö skapar vi förutsättningar för kommande generationers Kristianstad. Som Parkeringsvakt är du en viktig del i myndighetsutövningen på förvaltningen.
Din roll hos oss
Att arbeta som parkeringsvakt innebär att du arbetar med trafiksäkerhet och framkomlighet genom att övervaka parkerade fordon. Arbetsuppgifterna består av parkeringsövervakning på både gatumark och tomtmark. Arbetet utförs i huvudsak dagtid vardagar samt enligt schema på lördagar. Vid speciella tillfällen utförs övervakning även kvällstid.
I ditt arbete möter du många människor och information till dem är en viktig del i ditt dagliga arbete. Därför är förmågan att kommunicera och ge bra information viktiga egenskaper för en parkeringsvakt. Som parkeringsvakt går du mycket och det kan bli många kilometer per arbetspass. Det här är ett arbete för dig som trivs med att vistas mycket utomhus och som gillar att röra på sig.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med trafikenhetens trafikingenjörer och administratörer.
Vem söker vi?
Vi vill att du har gymnasieexamen och utbildning enligt rikspolisstyrelsen Rpsfs 2002:1 fap,759-1. Du behöver ha minst ett års erfarenhet från kommunal parkeringsövervakning på allmän platsmark. Vi vill att du har grundläggande kunskaper i Office-paketet. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i arbetet behärska du svenska i tal och skrift. Vi ser gärna att du kan kommunicera på tyska, danska och engelska. Du behöver ha B-körkort för manuell växellåda.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, du trivs med att arbeta i grupp men kan också arbeta självständigt. I din roll som parkeringsvakt är din personlighet viktig. Du är serviceinriktad och har förmåga att möta människor på ett professionellt sätt.
Det här är vi
Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TEK-2025-38". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Anläggning Kontakt
Enhetschef
Ulrika Åkesson 044-13 26 40 Jobbnummer
9539453