Parkeringsvakt med servicekänsla - Karlstad
Apcoa Sverige AB / Säkerhetspersonalsjobb / Karlstad
2026-03-23
APCOA Sverige AB är en ledande aktör inom svensk parkeringsservice. Huvudverksamheten är inriktad på etablering och drift av parkeringsanläggningar. Vi är ca 300 medarbetare med närmare 1 400 parkerings- och övervakningsuppdrag i ett 20-tal städer i Sverige. APCOA Sverige AB tillhör APCOA Parking Holdings GmbH, Europas största parkeringskoncern med över 4 500 anställda. Läs mer om oss på www.apcoa.se
Vi söker nu dig som vill hjälpa till med att se till att våra kunders parkeringar har hög kvalitet och erbjuder en väl fungerande tjänst. APCOA är idag ett av Sveriges ledande parkeringsföretag med många uppdrag och är erkänt framgångsrika i att vara aktiva i branschens utveckling.
Region Mellan expanderar och söker därför parkeringsvakter som utgår från Karlstads kontor. För att lyckas i detta jobb ser vi att du är trygg, har en positiv grundattityd, är en noggrann person och att du har en social förmåga som gör att du är duktig på att kommunicera med och lyssna på människor du möter i olika situationer. I rollen ingår även visst planeringsansvar, varför vi gärna ser att du har en god förmåga att planera din egen tid.
Sökande till denna tjänst behöver:
Behärska det svenska språket i tal och skrift
Har B-körkort och god körvana är ett krav då bilkörning är en stor del av arbetet
Vana att jobba fritt under eget ansvar
God erfarenhet av kundkontakter
Apcoa erbjuder:
Goda möjligheter att växa med regionen och företaget
En stimulerade arbetsmiljö med stort eget ansvar
En dynamisk och utvecklingsinriktad arbetsplats med kompetenta och engagerade kollegor
Vara en del av en bransch i stor förändring genom teknisk utveckling
Grundlig teoretisk och praktisk utbildning
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Robin Nilsson, Platschef Karlstad, robin.nilsson@apcoa.se
För att skapa en mer rättvis och effektiv rekrytering använder vi Tengai.
Du kommer i första steget att genomföra en interaktiv intervju på ca 20 minuter med en digital avatar.
Intervjun är standardiserad och bedöms objektivt, helt utan påverkan av yttre faktorer.
Tengai följer både EU:s AI-förordning och GDPR, vilket säkerställer att dina svar hanteras etiskt och lagenligt.
Inbjudan kommer i ett separat mejl - genomför gärna intervjun så snart som möjligt.
För råd och tips: tengai.io/kandidater.
Kandidater som går vidare från Tengai kallar vi sedan till en vanlig intervju där vi ses på plats vid vårt kontor.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Vi kommer endast hantera ansökningar via e-post till följande adress robin.nilsson@apcoa.se
E-post: robin.nilsson@apcoa.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P-vakt Karlstad". Arbetsgivare Apcoa Sverige AB
(org.nr 556439-7478) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Apcoa Karlstad Kontakt
Robin Nilsson robin.nilsson@apcoa.se
