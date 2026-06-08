Parkeringsvakt i Stockholm
Tillväxt Botkyrka AB / Säkerhetspersonalsjobb / Botkyrka Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Botkyrka
2026-06-08
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, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl. Just nu söker vi parkeringsvakter/informatörer till ett parkeringsbolag. På grund av sekretess kommer bolagets namn inte att framgå i annonsen.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet är rörligt och innebär att du arbetar ute i stadsmiljö med parkeringsövervakning, information och service till allmänheten. Rollen passar dig som är social, tydlig, ansvarsfull och trivs med att möta människor.
Du som söker ska:
• ha normal fysisk förmåga, då arbetet är rörligt
• vara social och serviceinriktad
• ha goda kunskaper i svenska – kunna tala, förstå och läsa
• inte förekomma i belastningsregistret
Körkort är meriterande, men inget krav.
Vi söker dig som har rätt till stöd från arbetsförmedlingenÖvrig information
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7868698-2040520". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9951873