Parkeringsvakt - Uppsala parkering AB

2026-01-12
Uppsala Parkering AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala Stadshus AB. Vi förvaltar och utvecklar stadens kommunala parkeringsanläggningar och har en aktiv roll i stadsplaneringen. Målet är att skapa ett tillgängligt, hållbart och attraktivt Uppsala, där parkerings- och mobilitetslösningar gör vardagen enklare för både invånare och besökare. Uppsala parkerings verksamhet är bred - vi arbetar med allt från övervakning, drift och avgiftshantering till nybyggnation av anläggningar och utveckling av framtidens mobilitetstjänst.
Mer information om vår organisation hittar du på https://uppsalaparkering.se/
Vill du vara med och bidra till att Uppsalas trafikmiljö fortsätter vara trygg, säker och lätt att ta sig fram i? Söker du ett omväxlande och meningsfullt arbete där du får möta människor, ge service och samtidigt arbeta självständigt? rivs du med att skapa goda möten och kommunicera på ett positivt och tydligt sätt? Då kan den här rollen vara helt rätt för dig!
Uppsala Parkerings AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala Stadshus AB. Vi sköter, utvecklar och förbättrar de kommunala parkeringarna i Uppsala. I vårt arbete deltar vi även i stadens planering för att skapa en mer hållbar trafikmiljö. Det innebär bland annat att vi medverkar i frågor som rör parkeringslösningar, tillgänglighet, framkomlighet och hur trafiken kan styras på ett sätt som stödjer kommunens långsiktiga mål om ett tryggt, effektivt och miljöanpassat Uppsala.
Vårt kontor finns i moderna och ljusa lokaler mitt i centrala Uppsala, bara några minuters promenad från resecentrum.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som parkeringsvakt hos Uppsala Parkering är du en viktig del i att skapa en trygg, tillgänglig och trivsam stad för alla som bor, arbetar och vistas här.
Med utgångspunkt i Uppsala kommuns värdegrund - Vi finns här för dig - möter du människor med respekt, lyhördhet och engagemang.
I ditt arbete har du en central roll i att bidra till ordning och framkomlighet, men också till förståelse och trygghet. Du arbetar förebyggande och dialogbaserat, med fokus på att hjälpa, informera och underlätta för stadens invånare och besökare.
Tillsammans med kollegor och samarbetspartners inom kommunen skapar du förutsättningar för ett hållbart och fungerande trafikflöde. Uppsala växer och utvecklas - och vi gör det tillsammans, med omtanke om både människor och miljö.
Som parkeringsvakt är du Uppsala Parkerings ansikte utåt. Du möter människor i vardagen och representerar vår gemensamma strävan att göra staden trygg, tillgänglig och välkomnande. Arbetet innebär både gång- och bilburen övervakning på gatu- och tomtmark inom Uppsala kommun.
Du kommer få utbildning både internt och externt såväl som teoretisk och praktisk, där du får stöd av erfarna kollegor tills du känner dig trygg i rollen. Tillsammans bidrar ni till att utveckla arbetssätt, rutiner och samverkan - alltid med medborgaren i fokus.
Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och erfarenhet av service eller kundkontakt. Du behöver ha B-körkort, kunna uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift, samt ha goda kunskaper i engelska. Har du dessutom fler språkkunskaper ser vi det som ett extra plus.
Som person är du varm, uppmärksam och professionell i ditt bemötande. Du möter människor på ett tryggt och respektfullt sätt och har lätt för att behålla lugnet även när situationer förändras. Du har ett öga för vad som behöver göras och kan prioritera på ett bra sätt.
Du trivs i ett arbete där du bygger förtroende, skapar goda relationer och bidrar till positiva möten varje dag. Det här jobbet passar dig som är kommunikativ, lyhörd och anpassar ditt sätt att uttrycka dig efter den du möter. Du är flexibel, lösningsorienterad och ser förändringar som något du kan växa i. Framför allt är du en person som samarbetar väl och är lätt att jobba med.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anette Edén, avdelningschef, 018-727 40 82.
Facklig företrädare: Kommunal, Skyddsombud, Martin Bohlin, 018-727 05 28.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
