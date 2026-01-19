Parkarbetare, säsong
Ystad kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Ystad Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Ystad
2026-01-19
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kost och lokalvård, exploatering, stadsplanering och bygglov, park och grönytor, gator, vatten och avfall. Här jobbar drygt 300 medarbetare för att tillsammans göra Ystad till en bra kommun att bo, verka och leva i.
Parkenheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens parker, naturområden, och tätortsnära skogar. Vi sköter även den yttre miljön kring skolor, daghem och andra kommunägda fastigheter. Parkenheten har 21 helårsanställda medarbetare. Till säsongen 2025 behöver vi förstärka vår grupp med parkarbetare som ska arbeta med grönyteskötsel i våra parker och grönområden.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Drift och skötsel av parkanläggningar, skolor, lekplatser, badplatser och andra utemiljöer.
I arbetsuppgifterna ingår gräsklippning, häckklippning, röjning, ogräsrensning, beskärning, fastighetsskötsel(utvändigt), vattning, plantering av sommarblommor, buskar och träd, viss renhållning av parker, stränder och bryggor. En skötseltjänst, med arbete ute i fält oavsett väder och vind.
I rollen som Parkarbetare arbetar du både självständigt och i grupp. Vi lägger stor vikt vid att de tilldelade arbetsuppgifterna blir utförda korrekt både avseende tid, kvalitet och säkerhet. Ett gediget intresse för det gröna och en framåtanda värderar vi mycket högt.Kvalifikationer
Du skall ha trädgårdsutbildning från trädgårdsgymnasium eller yrkeshögskola alternativt yrkesbevis inom grönyteskötsel eller annan trädgårdutbildning som av arbetsgivaren anses likvärdig. Dokumenterad erfarenhet i yrkesrollen kan bedömas som likvärdig.
Praktisk erfarenhet inom yrket är ett krav.
B-körkort är ett krav. Vana att köra traktor är ett plus.
Eftersom du behöver läsa instruktioner och kommunicera med kollegor så behärskar du svenska flytande. Som person är du noggrann, serviceinriktad med god samarbetsförmåga. Du behöver kunna arbeta i grupp men även självständigt, när det behövs. Då det kan förekomma tynga lyft behöver du ha god fysik.
Det är meriterande om du har godkända och intygade behörighetsutbildningar i:
* Arbete på väg
Personligt brev samt CV ska skickas in. Urval sker löpande.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Parkchef
Cilla Persson cilla.persson@ystad.se Jobbnummer
9692996