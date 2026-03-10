Parkarbetare
Jokkmokks Kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Jokkmokk
2026-03-10
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
Jokkmokks Kommun i Jokkmokk
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Gatukontorets verksamhet består av cirkaa 20 anställda. På parkavdelningen arbetar kontinuerligt två personer. Under barmarksperioden behöver vi fler medarbetare. Parkavdelningen ansvarar för att ge invånarna god service inom områdena trivsel, skötsel av främst utemiljö. Möjlighet till förlängning kan uppstå under anställningstiden.
Anställningsort är Jokkmokk.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som parkarbetare kommer du huvudsakligen att arbeta med skötsel av grönytor, lekparker samt plantering och daglig tillsyn av blommor i kommunen. Utöver dessa arbetsuppgifter så finns en variation i uppgifter där du tillsammans med kollegor eller enskilt skapar trivsel i våra samhällen.Kvalifikationer
Du ska ha intresse/erfarenhet att arbeta med parkarbete. Du har god fysisk, social kompetens. Du ska kunna ge och ta instruktioner på svenska. B-körkort, röjsåg/motorsåg utbildning är meriterande.
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 24 - 28 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Kontakt
Parkarbetare
Niclas Svensson niclas.svensson@jokkmokk.se 070-209 34 55 Jobbnummer
9788076