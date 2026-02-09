Parkarbetare
Är du redo att sätta tänderna i ett jobb där grönska, samhällsnytta och skratt är en del av vardagen? Då har vi en perfekt plats för dig! Som parkarbetare hos oss, en kommunal organisation, får du möjligheten att verkligen göra skillnad i det hållbara samhällsbygget och samtidigt ha roligt på jobbet!
I denna roll kommer du att arbeta med teknisk drift och utveckling av stadens älskade parker och grönområden. Förutom att hantera maskiner som redskapsbärare och använda din gröna kompetens, kommer du även vara delaktig i vårt arbete med renhållning. Med ett B-körkort i bakfickan, är din huvuduppgift att säkerställa att våra parker inte bara blomstrar utan också är säkra och inbjudande för alla! Snacka om att ha en betydande roll!
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, energisk och flexibel. Du har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt, tar ansvar för dina uppgifter och är en lojal lagspelare som bidrar till ett gott samarbete. Vi ser också att du har erfarenhet av arbete inom de gröna. Du är inte bara en maskinexpert - du är den där typen som får gräset att sjunga och träden att dansa! Din grönkompetens och förmåga att samarbeta med olika yrkesgrupper kommer att göra underverk i vårt team. Och med en förarutbildning för redskapsbärare på ditt CV är du redo för allt som kommer din väg.
Vad vi erbjuder
• Betald semester: Från dag ett! Och ja, extra semesterdagar väntar efter 40-årsstrecket. Lika bra att börja planera den drömresan nu!
• Friskvårdsbidrag: Håll dig i toppform med vårt generösa bidrag eller ta en friskvårdsstund när det behövs.
• Multiskills: Få tillgång till specialister såsom psykologer och ekonomer för att stötta dig på arbetsplatsen.
• Flexibla arbetstider: Schemalagda arbetstider som passar ditt liv - dag, kväll, natt eller helg. Vi har det!
• Utvecklingsmöjligheter: Delta i yrkesutvecklarträffar och få den handledning du behöver för att ta nästa steg i karriären!
• Kollegialt stöd: Arbete i en trygg, säker och modern arbetsmiljö med starkt kollegialt stöd och fokus på balans mellan arbete och fritid.
Vår arbetsmiljö
Med en arbetsplats där mångfald, respekt och öppenhet är i förgrunden, uppmuntras du alltid att ta initiativ och utmana dig själv. Här är samarbete och teamarbete över yrkesgränserna vår styrka. Vi strävar efter ständig förbättring och håller engagemanget i topp även i stressiga situationer - alltid med glimten i ögat!
Så, är du redo att gräva ner dig i vårt team? Se till att du får med dig din humor, din gröna erfarenhet och din passion för en blomstrande värld. Vi kan nästan inte vänta på att få välkomna dig till vår gemenskap!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
