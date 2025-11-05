Paralegal
Vi söker en enastående och erfaren Paralegal som ska stötta vår kunds juridik- och ekonomiteam. Har du minst 5 års erfarenhet av arbete som Paralegal/juridisk assistent, beskrivs som lösningsorienterad, prestigelös och exceptionellt serviceinriktad? Gillar du även struktur och har öga för detaljer utan att tappa helhetsbilden? Då är det dig vi söker!
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag.
Arbetsplats: Stockholm - centralt
Arbetsgivare: Randstad
Uppdragsperiod: 25/11.2025-30/5.2026
Ansvarsområden
Du kommer inte bara att arbeta nära ett enastående team av människor i en fantastisk miljö, utan du får också chansen att vara en del av finansieringen av kunden och deras projekt, vilket kommer att ha stor inverkan på accelererandet av och transformationen till ett koldioxidfritt samhälle.
Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar, men är inte begränsade till:
Kontraktshantering, signering och insamling inom hela vår organisation.
Leda och koordinera slutförandet av villkor (conditions precedent) och kundkännedoms-processer (know-your-customer) i relation till nya företagstransaktioner.
Ansvara för löpande företagsrapportering, registrering och andra krav på företagsvård (company maintenance requirements).
Arbeta med juridik-, ekonomi-, digital-, personal- & organisations-, strategi-, kommunikations- och andra team för att hjälpa till och synkronisera arbetsflöden.
Stödja hanteringen av externa intressenter såsom investerare, finansinstitut och andra policy-drivna organisationer.
Särskilda projekt vid behov.KvalifikationerKvalifikationer
5+ års erfarenhet av arbete på hög nivå i en snabbrörlig miljö/företag, inom en administrativ funktion, som juridisk assistent eller paralegal.
Du kommer högst sannolikt från en liknande roll, men viktigast av allt är att du har den instinkt som krävs för att ge bra service, lära dig snabbt och trivs med att få saker gjorda.
Utmärkt engelska och svenska i tal och skrift.
Bestämd och fast personlighet men ändå ödmjuk och lätthanterlig (easy going).
Dokumenterad förmåga att vara proaktiv och ta egna initiativ.
Förmåga att arbeta under hög press med snäva deadlines, utmärkt tidshantering.
Stark organisationsförmåga och van vid att hantera en rad aktiviteter samtidigt.
Egenskaper vi värdesätter är flexibilitet, kvalitet, vänlighet, motivation att anta nya utmaningar, uthållighet (grit) och humor.
Meriterande:
Relevant utbildningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
