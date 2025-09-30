Paralegal
2025-09-30
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
Paralegal till Actor Juridik - Var med och gör skillnad i människors vardag
Plats: Sickla & Kungsholmen, Stockholm
Tjänst: Heltid
Start: Omgående
Vill du arbeta i en dynamisk och engagerad miljö där du får vara en viktig del av vårt juridiska team? Hos Actor Juridik söker vi nu en Paralegal som kommer arbeta nära våra jurister med främst administrativa uppgifter men även enklare juridiska uppdrag.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som Paralegal hos oss kommer du att spela en central roll i det dagliga arbetet på byrån. Du arbetar i nära samarbete med våra jurister och bidrar till att vi kan leverera hög kvalitet och service till våra klienter.
Arbetet innebär bland annat:
Hantering av dokument
Förberedelse av ärenden och utskick
Kommunikation med klienter och myndigheter
Enklare juridisk research och handläggning
Assistera i ärendeadministration och arkivering
Du kommer att dela din arbetstid mellan våra två kontor i Sickla och på Kungsholmen, vilket ger variation i vardagen och möjlighet att arbeta tillsammans med olika kolleger inom byrån.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för juridik. Du är serviceinriktad, strukturerad och trivs i en roll där du får ta egna initiativ.
Du har en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska samt kan använda olika tekniska verktyg och tar dig gärna an ny teknik.
Du är lösningsorienterad samt har både en god förmåga att samarbeta och arbeta självständigt. Du trivs med att arbeta i högt tempo, har en god prioriteringsförmåga och kan snabbt skifta fokus.
Tidigare erfarenhet från advokatbyrå eller annan juridisk verksamhet är meriterande men inte ett krav.
Vad erbjuder vi?
Hos Actor Juridik får du arbeta i ett engagerat team där vi värdesätter både professionalism och ett gott arbetsklimat. Du får möjlighet att utvecklas inom juridiken och arbeta nära erfarna jurister i varierande ärenden.
Vad händer nu?
Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning med start enligt överenskommelse. Den kan tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka din ansökan så snart som möjligt. En komplett ansökan ska bestå av CV, betyg från gymnasium och från paralegalutbildning samt ett personligt brev på svenska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: inga-lena.viberg@actorjuridik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Juristfirman Viberg & Jelf AB
(org.nr 556071-5277) Arbetsplats
Viberg & Jelf AB, Juristfirman Jobbnummer
9534113