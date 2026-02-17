Paketbilschaufför vid behov Mölndal
2026-02-17
Berglund Transport är ett företag som satsar på hög service, nöjda kunder och lojala anställda. Företaget grundades 1991 och är ett etablerat åkeri med Stor-Stockholm, Dalarna, Roslagen, Skaraborg, Göteborg och Uppland som arbetsfält.
Företaget har idag ca 170 fordon och ca 200 medarbetare.
Vi har en stor bredd av verksamhet, därav består vår fordonspark av paketbilar, distributionsbilar, kranbilar samt schakttrailer. Välkommen att besöka vår hemsida www.berglundtrp.se
Arbetet genomförs delvis självständigt och i samarbete med andra så det är av yttersta vikt att du är både självgående och har lätt att samarbeta.
Vi söker nu dig som vill arbeta extra vid behov som paketbilschaufför hos oss.
Du kommer att leverera paket ut till privat och företagskunder.
Du skall vara stresstålig samt visa stort intresse av att vilja lära.
Vår tjänst är placerad I Mölndal. I arbetsbeskrivningen ingår sortering, lastning samt distribution av paket. På avdelningen har du flera arbetskamrater och ni tillsammans ansvarar varje dag för säkerställa vårt uppdrag vilket betyder att det är viktigt att du är bra på att samarbeta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
