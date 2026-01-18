Packaging Operator till Kungsängen
Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-01-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Stockholm
, Järfälla
, Botkyrka
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-18Om tjänsten
Vi söker nu en teknikorienterad Packaging Operator till en modern och innovativ paketeringsanläggning i Kungsängen. Du blir en viktig del av ett engagerat team där kvalitet, teknik och effektivitet står i fokus.
I rollen som Packaging Operator ansvarar du för drift och underhåll av maskinparken samt säkerställer att paketeringsprocessen håller hög kvalitet och flyter på enligt plan.
Vad vi söker
• Har teknisk gymnasie- eller yrkesutbildning, alternativt motsvarande erfarenhet av processteknisk utrustning
• Gärna har erfarenhet från bryggeri-, livsmedels- eller tillverkningsindustri
• Har ett praktiskt och hands-on mekaniskt sinne
• Har B-körkort (krav)
• Har truckkort (meriterande men inget krav)
• Trivs i en innovativ organisation med högt tempo
• Är noggrann, strukturerad och tekniskt intresserad Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
9690249