Packaging Operator till Kungsängen

Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-01-18


2026-01-18

Vi söker nu en teknikorienterad Packaging Operator till en modern och innovativ paketeringsanläggning i Kungsängen. Du blir en viktig del av ett engagerat team där kvalitet, teknik och effektivitet står i fokus.

I rollen som Packaging Operator ansvarar du för drift och underhåll av maskinparken samt säkerställer att paketeringsprocessen håller hög kvalitet och flyter på enligt plan.

Vad vi söker
• Har teknisk gymnasie- eller yrkesutbildning, alternativt motsvarande erfarenhet av processteknisk utrustning
• Gärna har erfarenhet från bryggeri-, livsmedels- eller tillverkningsindustri
• Har ett praktiskt och hands-on mekaniskt sinne
• Har B-körkort (krav)
• Har truckkort (meriterande men inget krav)
• Trivs i en innovativ organisation med högt tempo
• Är noggrann, strukturerad och tekniskt intresserad

Fast l?n

Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1007".

Detta är ett heltidsjobb.

Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/

För detta jobb krävs körkort.

Mathilda Nordlander
Mn@pokayoke.se

9690249

