Påbyggare till Work System Borås
Vi fortsätter att växa - och söker nu en Påbyggare till vår nya anläggning i Borås!
Vår satsning i Borås är i full gång och nu vill vi stärka teamet med ytterligare en kollega som vill vara med och bygga upp verksamheten framåt.
Vad innebär jobbet som Påbyggare hos oss?
Som Påbyggare hos oss får du ett praktiskt och varierande arbete där du installerar och monterar bilinredning och tillbehör till transportbilar - allt från standardlösningar till specialanpassade inredningar till kund i både små och stora kundprojekt.
Du installerar produkter i och på kunders bilar - främst transportbilar och pickups. Arbetet omfattar montering och installation av inredning, extraljus, blixtljus, arbetsbelysning, takutrustning och pick-up-tillbehör. I takt med att du blir mer varm i rollen kommer du ta dig an större kundprojekt och mer avancerade installationer, självklart med stöd av ditt närmsta team!
Du kommer få en gedigen introduktion, blir certifierad i vårt arbetssätt och fortlöpande utbildning genom WS Academy.
För att lyckas i rollen tror vi att du är...
• praktisk, noggrann och har ett genuint intresse för bilar och teknik. Du trivs i ett arbete där du får arbeta praktiskt, tänka smart och se tydliga resultat av det du gör.
Du är en lagspelare som gillar struktur, ordning och effektivitet - men som också trivs i ett entreprenöriellt klimat med korta beslutsvägar.
Vi tror att minst en av följande stämmer in på dig:
Du har tidigare arbetat som servicetekniker, tekniker, mekaniker eller påbyggarmontör.
Du har ett intresse av elinstallationer (12v) eller fordonsteknik.
Du har ett tekniskt kunnande.
Du mekar gärna på fritiden och vill ta det intresset till nästa nivå.
Erfarenhet som tekniker är meriterande, men inget krav. Har du rätt inställning, driv och vilja att lära dig kommer du långt - vi lär dig det du behöver genom vårt uppskattade kompetensutvecklingsprogram WS Academy.
För tjänsten krävs B-körkort (manuellt) och att du behärskar svenska i tal och skrift.
Vad får du hos oss?
På Work System får du mer än bara ett jobb - du blir en del av en fantastisk gemenskap där alla brinner för att göra skillnad. Hos oss får du:
Möjlighet att växa genom vårt egenutvecklade kompetensutvecklingsprogram WS Academy.
Stöd och samarbete med fantastiska kollegor i ett Great Place to Work-certiferat företag.
Marknadsmässig lön, ATF, vinstdelning, pension & försäkringar.
Friskvårdsbidrag, friskvårdstid och roliga teamaktiviteter som AW 's, julfester och event.
Work System - en av Sveriges bästa arbetsplatser!
Varje år utvärderar Great Place to Work arbetsplatser utifrån trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser - och deras engagemang är en stor del av vår framgång.
I år placerade vi oss på plats 15 på listan över Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin medelstora bolag. Något vi är otroligt stolta över - och som vi ser som ett kvitto på vår kultur av gemenskap, glädje och laganda.
Kollektivavtal
Moderbolaget Work System Sweden är inte kollektivavtalsanslutet. För oss är det viktigt med trygga villkor, öppen dialog och respekt för varje medarbetares val - vi uppmuntrar därför våra medarbetare att vara medlemmar i fackförbund om de önskar. Läs mer om hur vi arbetar med villkor och anställningstrygghet på vår karriärsida.
Mer om oss
Work System utvecklar, säljer och installerar utrustning till lätta transportbilar med värdeorden stolthet, enkelhet och snabbhet i fokus. Företaget grundades 2009 och har växt kraftigt sedan dess. Vi har tilldelats flera utmärkelser för den fantastiska tillväxt resan som gjorts - och vi har en minst lika spännande tid framför oss!
Idag är vi ett härligt gäng på ca 120 medarbetare. Work System finns representerat i hela Europa, både med anläggningar vi äger själva och med Partners. Vi täcker hela Sverige med 27 anläggningar, från Malmö i Syd till Kiruna i Norr.
"Hos oss hittar du inga långa beslutsvägar - och heller ingen hierarkisk organisation. Stolthet, enkelhet, snabbhet, ambassadör och glädje är inte bara våra värdeord - utan något som skapat kulturen och känslan på våra anläggningar och kontor runt om i världen".
Praktisk information
Plats: Borås.
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Arbetstider: Måndag-fredag, 07.00-16.00 (flex).
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Fast lön + vinstdelning, pension och försäkringar enligt avtal.
Lönespann: 28 000 - 32 000kr vinstdelning
Förmåner: Utbildningar via WS Academy, friskvårdsbidrag, friskvårdstid, ATF, hälsofrämjande aktiviteter, AW, julfester och teamaktiviteter i världsklass
Rollen kan vid behov innebära resor till andra av våra anläggningar runt om i landet. Under vissa perioder kan du komma att stötta upp där behovet är som störst, vilket innebär att arbete på annan ort kan förekomma.
Resor som kan förekomma sker främst som dagspendling till Tenhult, där du stöttar vår KAM-avdelning. Det kan även innebära arbete på annan anläggning under några dagar i sträck.
Resor sker på arbetstid och planeras i god dialog med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Work System Sweden AB
Källbäcksrydsgatan 4
507 42 BORÅS
För detta jobb krävs körkort.
