Biomedicinsk analytiker inom hemoterapi med inriktning data och logistik
Region Uppsala / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2026-06-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Hemoterapin är en del av Akademiska laboratoriet och sektionen Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin. Akademiska laboratoriet ansvarar för medicinsk diagnostik, rådgivning, forskning, utveckling, behandling och utbildning. Våra kunder finns framför allt i Uppsala län och i vår mellansvenska region. Sammanlagt är vi inom Akademiska laboratoriet ca 500 anställda med verksamhet på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt i vår blodgivningstrailer.
Avdelningen för Hemoterapi ansvarar för att säkerställa blodlagret i Uppsalas region genom blodgivning på Akademiska sjukhuset och via vår blodbuss och blodgivningstrailer på ett flertal tappningsställen/orter i området runt Uppsala och närliggande regioner. På Hemoterapin sker även framställning av blodkomponenter och patientbehandlingar med aferesteknik. Vi är referensblodcentral för Samverkande BlodSystem, SBS, och säkerställer att kommunikation mellan våra datasystem nationellt fungerar som förväntat.
Hos oss på Hemoterapin jobbar ett glatt gäng som tar ansvar för att leverera kvalitetssäkra blodprodukter till sjukhuset och regionen. Vi tar väl hand om både våra blodgivare och våra komponenter. Vi har bra samarbete med varandra och tycker om att jobba ihop.
Vi söker nu en Biomedicinsk analytiker för rollen som objektspecialist för ProSang.
Ditt uppdrag
I ditt uppdrag som objektsspecialist för vårt datasystem ProSang ansvarar du främst för den del av datasystemet som hanterar blodgivning och blodkomponenter.
Du är användaransvarig för verksamheten när det gäller komponenthanteringen i ProSang. Du samarbetar med kollegor på avdelningen som ansvarar för givarhanteringen.
I ditt uppdrag ingår det att delta i nationella samarbetsgrupper under SWEBA. Som arbetsgruppen för samordning av ISBT 128 komponentkoder i Sverige, Referensgruppen för Samverkande Blodsystem (SBS) samt arbetsgruppen för samordning av Elektronisk Hälsodeklaration (EHD).
Det kommer även ingå följande:
• Bistå användare i regionen vid problem med ProSang
• Ansvara för ProSangs vävnadsinrättning för benvävnad och Neurokirurgi-Skallben
• delta i utveckling av systemet, underhålla och validera vid uppgraderingar och ändringar av systemet inkl. kopplingar till andra system.
• Upprätthålla vårt uppdrag som referensblodcentral inom SBS
• administrera behörigheter för användare samt informera/undervisa om programmens funktioner och användning
• tillse att dokument är uppdaterade inom ansvarsområdet
• underhålla, konfigurera, testa och felsöka i ProSang
• vara kontaktperson gentemot leverantören av ProSang
• ta fram statistik för verksamhetens behov och för rapportering till myndigheter.
• delta i arbetet med upphandling, implementering samt verifiering av ny utrustning där integrationer med systemet finns samt ev bistå med support och problemlösning.
• delta i arbetet för katastrofberedskap kopplat till våra LIMS
• delta i förbättrings- och utvecklingsarbeten/projektPubliceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
• Du är utbildad biomedicinsk analytiker eller motsvarande.
• Du har mycket god datorvana
• Du har lätt för att samarbeta med andra
• Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
• Grundläggande förståelse inom infrastruktur, nätverk, server, drift
• Du har goda kunskaper i olika administrativa system och Office-paketet.
Meriterande
• Erfarenhet av labdatastystemet ProSang
• Erfarenhet av att arbeta i ackrediterad miljö
• Erfarenhet av att arbeta inom blodverksamhet
Din kompetens
Vi söker dig som är van vid att arbeta i datasystem. Som är kvalitetsmedveten, strukturerad och som förstår värdet av att arbeta med dokumentation enligt uppsatta rutiner.
Du har lätt för att samarbeta men kan även ta egna initiativ och jobba enskilt. Du tänker självständigt och är intresserad av att lösa problem som uppstår, samtidigt som du arbetar enligt vårt kvalitetssystem.
Du är flexibel och kan skifta snabbt mellan olika arbetsuppgifter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan om du känner att detta är ett arbete för dig!
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är 07:30-16:15. Kvällstid kan förekomma vid enstaka tillfällen.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Sarah Ryner 018- 611 41 91 eller sarah.ryner@akademiska.se
(eller%E2%80%AFsarah.ryner@akademiska.se
)
Processansvarig Anna-Lena Strömbäck 018-611 72 44 eller anna-lena.stromback@akademiska.se
Facklig representant Naturvetarna: Inga-Lill Sparr 018-611 41 62
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS708/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9939059