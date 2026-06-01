Driftig gårdsmedarbetare till Flättna Gård
Vill du vara med på en utvecklingsresa där lantbruk, entreprenad, naturvård och landsbygdsliv möts?
På Flättna Gård, strax utanför Nyköping, driver vi ett mångsidigt företag med flera verksamhetsgrenar och en tydlig ambition att fortsätta utvecklas. Nu söker vi en engagerad medarbetare som vill bli en viktig del av vår framtid och som uppskattar ett arbete där ingen dag är den andra lik.
Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Tjänsten är bred och varierande med stort eget ansvar. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp i verksamhetens olika delar.
Arbetsuppgifterna består främst av:
Arbete och planering inom växtodling/lantbruk
Körning och skötsel av lantbruksmaskiner
Trädfällning, röjning och naturvårdsuppdrag
Underhåll och service av maskiner och utrustning
Skötsel av naturbetesmarker
Fastighets- och byggnadsunderhåll
Viss djurtillsyn
Arbetet utgår från Flättna Gård utanför Nyköping, men dagresor inom Södermanland förekommer.
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som trivs med frihet under ansvar och som uppskattar att arbeta utomhus i en verksamhet där det händer mycket.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Lösningsorienterad och initiativtagande
Noggrann och ansvarstagande
Trygg i mötet med kunder, leverantörer och samarbetspartners
Praktiskt lagd och van att ta tag i det som behöver göras
Positiv och prestigelösKvalifikationerKvalifikationer
B-körkort
Maskinvana
Minst gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska
Erfarenhet från lantbruk, entreprenad eller liknande verksamhet
Meriterande
Förarbevis för terrängfordon
Motorsågskörkort
Körkortsbehörigheter utöver B
Erfarenhet av trädfällning och röjningsarbete
Erfarenhet av staketuppsättning, gärna inom naturbetesmarker
Erfarenhet av växtodling eller lantbruksdrift
Verkstadsvana och erfarenhet av service, underhåll och enklare reparationer av lantbruksmaskiner
Kunskaper inom svetsning, hydraulik, smörjning och löpande maskinunderhåll
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en familjär verksamhet där naturen, landskapet och människorna står i centrum. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en fantastisk miljö med stor frihet, eget ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Flättna Gård drivs med känsla för kvalitet, hållbarhet och långsiktighet. Vi tror på att se möjligheter, hitta lösningar och skapa en verksamhet som står stark på flera ben. Företaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi fortsätter att bredda verksamheten och skapa nya möjligheter för framtiden. För rätt person finns därför goda möjligheter att växa tillsammans med oss och vara med och påverka verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi är anslutna till kollektivavtal genom Gröna arbetsgivare, vilket ger dig trygga och tydliga villkor.
Omfattning: Heltid, provanställning tillämpas Placering: Nyköping
Välkommen med din ansökan!
Är du personen som trivs lika bra i traktorn som ute i skogen och som vill vara en del av ett företag där flexibilitet, ansvar och arbetsglädje går hand i hand? Då vill vi gärna höra från dig.
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att hitta rätt person till vårt team. Tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt kandidat, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nyköping – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7821350-2027760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING
