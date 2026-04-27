2026-04-27
ÖVERSÄTTARE (SVENSKA TILL ENGELSKA)
Vår översättare går i pension vid halvårsskiftet. Vi söker därför hans efterträdare. Din organisatoriska placering blir Kommunikationsavdelningen, som ingår i universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet. Din arbetsplats är lokaliserad till Segerstedthuset i Uppsala.
Som kvalificerad översättare hos oss kommer du att arbeta med en mängd olika texttyper, till exempel webbtexter, tal, pressmeddelanden, bloggar, styrdokument, nyhetsbrev och intern kommunikation i olika former.
Målet är alltid att dina översättningar inte bara ska vara grammatiskt korrekta utan även anpassade för att låta naturliga för en engelskspråkig läsare.
För att trivas och lyckas i rollen som översättare vid Kommunikationsavdelningen tror vi att du i dag arbetar som översättare på heltid och befinner dig på modersmålsnivå i engelska och har mycket goda kunskaper i svenska. Som person är du nyfiken, noggrann och snabb när det behövs. Du trivs också med att samarbeta i team och nätverk.
Arbetsuppgifter
Du ska översätta texter från svenska till engelska med hög precision samt korrekturläsa och redigera engelska texter. Därutöver ska du säkerställa en enhetlig ton och terminologi i enlighet med Uppsala universitets stilguider för brittisk engelska. Dina uppdragsgivare blir i huvudsak universitetsledningen och kollegor vid Kommunikationsavdelningen.
Kvalifikationskrav
Du har
en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant i sammanhanget;
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på i första hand brittisk engelska men även på svenska;
engelska som modersmål eller kompetens i engelska på motsvarande nivå;
minst tre års erfarenhet av översättning från svenska till engelska;
minst tre års erfarenhet av granskning av texter på engelska;
mycket god samarbetsförmåga.
Du ska
kunna anpassa språket i översatta och granskade texter med hänsyn till ämnesområdet, ändamålet och målgruppen;
kunna ge råd och stöd i engelska språkfrågor;
vara förtrogen med översättningsbranschen och kunna bistå i upphandlingar av externa leverantörer av språktjänster;
ha erfarenhet och intresse av att arbeta med terminologi inom den högre utbildningen och den offentliga sektorn, samt göra terminologiska utredningar inom området;
ha erfarenhet av datorstödd översättning, helst verktyget MemoQ;
ha erfarenhet av och intresse för AI-verktyg för översättning och språkbearbetning för att befintliga verktyg vid universitetet ska kunna användas på ett effektivt sätt;
kunna utvärdera och rekommendera nya verktyg, och stödja andra medarbetare vid universitetet i deras användning av AI-verktyg.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Du är av Kammarkollegiet auktoriserad översättare av texter från svenska till engelska eller är fullvärdig medlem i Sveriges facköversättarförening eller har på annat sätt dokumenterad professionell kompetens som översättare.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: (Urban Lindberg, 018-471 22 21, urban.lindberg@uu.se
). (Timothy Chamberlain, Timothy.Chamberlain@uu.se
).
Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2026, UFV-PA 2026/1346.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
