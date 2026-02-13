Överförmyndarhandläggare
2026-02-13
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarenheten utreder behov av ställföreträdare, granskar redovisningar samt handlägger ärenden enligt föräldrabalken och annan relevant lagstiftning.
Enheten består av tolv medarbetare och är placerad i Förvaltningshuset i centrala Gävle. Möjlighet till distansarbete upp till 50 procent finns enligt gällande riktlinjer.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär självständig handläggning och myndighetsutövning inom överförmyndarområdet. Du ansvarar för att utreda, bedöma och fatta beslut i ärenden enligt gällande lagstiftning.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
* Utredning i samband med anordnande av godmanskap och förvaltarskap för enskilda kommuninvånare
* Handläggning av ansökningar om överförmyndarnämndens samtycke till ingående av större avtal och rättshandlingar, till exempel angående dödsbon, fast egendom med mera.
* Granskning och uppföljning av förmyndares ekonomiska förvaltning
* Upprättande av beslutsunderlag och yttranden
* Samverkan med domstol, andra myndigheter och externa parter
* Att företräda överförmyndarnämnden vid domstolssammanträden, främst i mål om förvaltarskap
* Arbetet ställer krav på rättssäkerhet, noggrann dokumentation och professionellt bemötande.Kvalifikationer
Formella krav
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
* Högskole- eller universitetsutbildning inom juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Erfarenhet av att tolka och tillämpa lagstiftning
* God digital kompetens och vana att arbeta i verksamhetssystem
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
* Erfarenhet av handläggning inom överförmyndarverksamhet
* Erfarenhet av myndighetsutövning
* Erfarenhet av kvalificerat arbete inom offentlig verksamhet
Personliga kompetenser
* Analytisk förmåga: Du kan tolka lagstiftning, analysera underlag och göra välgrundade bedömningar.
* Strukturerad arbetsförmåga: Du planerar, prioriterar och slutför arbetsuppgifter med bibehållen kvalitet även vid hög arbetsbelastning.
* Beslutsförmåga: Du kan självständigt fatta beslut inom givna ramar och ta ansvar för dina ställningstaganden.
* Samarbets- och bemötandeförmåga: Du kommunicerar tydligt, anpassar ditt budskap efter mottagare och bemöter andra professionellt och respektfullt.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
