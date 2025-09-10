Ovako Boxholm söker en beredare
2025-09-10
Vår medarbetarresa
På Ovako tror vi att arbetet är mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att vara en del av något meningsfullt. Vi främjar en öppen och vänlig atmosfär där varje individ är värdefull och där det finns möjligheter till personlig och professionell utveckling. Många av oss finner tillfredsställelse i vetskapen om att vårt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats.
Som en nordisk global ledare inom hållbart stål är Ovako inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap som formar en bättre framtid. Medan vissa kanske kallar oss blygsamma, är sanningen den att vi inser att verklig förändring börjar med oss själva. Följ med oss på denna förändringsresa, där naturens skönhet bara är runt hörnet. Var en katalysator för positiv förändring på Ovako.
Ovako Boxholm söker en beredare
På ytan handlar det om siffror, flöden och artikelnummer.
Men bakom varje klick i systemet finns något större: en produktion som inte får stanna, ett stålflöde som ska hållas i rörelse och ett material som till slut blir en tågbroms, en vindkraftskonstruktion eller en annan viktig komponent.
Det är här du kommer in. Som beredare på Ovako är du med och ser till att arbetet flyter, både i våra system och i verkligheten. Du är länken mellan teknik, produktion och underhåll, med ett tydligt fokus på att optimera, stötta och förbättra. Rollen innebär 50% administrativt och 50% operativt abete.
Du jobbar nära både människor och maskiner, med uppdrag som kräver teknisk förståelse, praktiskt omdöme och samarbete i hela kedjan.
Vad erbjuder vi?
En vardag där du får ta ansvar, få överblick och bidra till något större. Ett jobb där din analytiska ådra får spela huvudrollen - men där det också finns plats för snabba beslut, kollegialt samspel och ett tydligt tekniskt syfte.
Och inte minst: en möjlighet att växa i en miljö där framtiden formas med både erfarenhet och vilja. Låter det intressant? Välkommen att skicka in en ansökan!
Exempel på arbetsuppgifter:
- Planera och bereda underhålls- och förbättringsarbeten.
- Säkerställa att rätt information finns i system, ritningar och artikelstrukturer.
- Stötta operatörer och tekniker i felsökning och reparationer - både på plats och i system.
- Delta i analys av driftstörningar och bidra med teknisk problemlösning.
- Vara med och utveckla rutiner för underhållsplanering och dokumentation.
- Hålla koll på reservdelar, beställningar och leverantörskontakter.
- Vara en del av verkstadsarbetet när det behövs - svets, travers, enklare konstruktion.
- Arbeta nära produktion och bidra till att säkerhet, kvalitet och flöde går hand i hand.
Vem tror vi att du är?
Du har teknisk bakgrund, kanske som produktionstekniker eller ingenjör, och trivs där teknik möter verklighet. Du gillar att grotta ner dig i detaljer - men tappar aldrig bort helheten.
Vi tror att du:
- Har god systemvana och känner dig hemma i Excel.
- Förstår hur ditt arbete påverkar både föregående och efterföljande processer.
- Har koll på flöden, material och kvalitet - eller vill snabbt lära dig.
- Ser strukturer som något man både kan följa och förbättra.
- Har truck- och traverskort, eller är villig att skaffa det.
- Är nyfiken, noggrann och gillar att samarbeta tvärfunktionellt.
Information och ansökan
Urval sker löpande. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta HR-konsult Linda Axäng på telefonnummer +46 (0)79 340 54 42 eller via mejl linda.axang@ovako.com
.
Sök nu och bli en del av vår resa mot en hållbar framtid!
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Ovako AB
Kontakt
