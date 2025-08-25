Ostavdelningen behöver hjälp

Personalkompetens I Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-08-25


Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Personalkompetens I Sverige AB i Stockholm

Vi söker nu en duktig ostkännare till våran delidisk som skall vara en som tar tag i vårt stora sortiment och hjälpa oss med paketeringen av stora som små ostar i vår saluhall.Du är en glad trevlig rapp ordningsam person som gillar färskvaror och vill bidra med att utveckla våran ostavdelning.
Vi erbjuder en fin dagligvarubutik med hög färskvaruprofil och glada trevliga medarbetare som väntar på din hjälp.
Har du ostkunskapen och brinner för färskvaror så är du välkommen med din cv till oss vi behöver dig inom kort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: ks@kompetentpersonal.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Personalkompetens i Sverige AB (org.nr 556910-0190)

Jobbnummer
9475148

Prenumerera på jobb från Personalkompetens I Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Personalkompetens I Sverige AB: