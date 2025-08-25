Ostavdelningen behöver hjälp
Vi söker nu en duktig ostkännare till våran delidisk som skall vara en som tar tag i vårt stora sortiment och hjälpa oss med paketeringen av stora som små ostar i vår saluhall.Du är en glad trevlig rapp ordningsam person som gillar färskvaror och vill bidra med att utveckla våran ostavdelning.
Vi erbjuder en fin dagligvarubutik med hög färskvaruprofil och glada trevliga medarbetare som väntar på din hjälp.
Har du ostkunskapen och brinner för färskvaror så är du välkommen med din cv till oss vi behöver dig inom kort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
