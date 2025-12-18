Ortopedingenjör till Göteborg
Västra Götalandsregionen / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Göteborg Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Göteborg
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du ortopedingenjör och vill arbeta i en utvecklande miljö där du får vara med och driva förbättringsarbete för framtidens ortopedtekniska vård? Varmt välkommen med din ansökan till Sahlgrenska Universitetssjukhuset!Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Ortopedteknik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset förskriver och individanpassar ortopedtekniska hjälpmedel.
Enheten har cirka 55 anställda och huvudenheten är förlagd på Falkenbergsgatan 3 där vi även tillverkar hjälpmedel. Ortopedteknik bemannar dagligen sjukhusen i Storgöteborg. Vi arbetar tvärprofessionellt och ingår i flera teamverksamheter.
Utöver klinisk verksamhet har enheten också ett uppdrag att bidra till forskning och utveckling inom fältet. Exempelvis pågår ett stort projekt inom implementering av 3D-teknik för tillverkning av ortopedtekniska hjälpmedel och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra både vård och verksamhet. Exempelvis arbetar vi just nu med olika förbättringsarbeten, utvecklingsprojekt och kompetensutvecklingsinsatser cirka en halv dag per vecka.
På OTA Sahlgrenska tillverkas alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel, exempelvis proteser, ortoser, inlägg och korsetter, alltid med patientens behov i fokus. Då Sahlgrenska universitetssjukhuset erbjuder högspecialiserad vård inom ortopedi och har ett nationellt högspecialiserat vårduppdrag (NHV) för dysmeli, arbetar vi med protesförsörjning för patienter med osseointegration, dysmeli och andra grupper av protespatienter.
Om arbetet
Du får möjlighet att arbeta i en professionell miljö, delta i tvärprofessionell vård av patienter med komplexa behov och bidra med lösningar för att utveckla ortopedteknisk vård. Som ortopedingenjör arbetar du kliniskt med patienter och i nära samarbete med våra olika grupper av tekniker.
Huvuddelen av arbetet sker på enhetens mottagning på Falkenbergsgatan 3 och ibland på något av de tre sjukhusen i Göteborg. Vi har också ett nära samarbete med habiliteringsenheter i Göteborgsområdet.
Forskning, innovation och utveckling är en del av arbetet för att uppfylla Sahlgrenska Universitetssjukhusets övergripande mål att vara ett ledande universitetssjukhus och skapa värde för patienterna. Det finns möjlighet att söka forsknings- och utvecklingsmedel på Sahlgrenska och i regionen och vi uppmuntrar drivkraft att kombinera forskning och utveckling med kliniskt arbete.
Om dig
Du är legitimerad ortopedingenjör och har ortopedingenjörsutbildning från Hälsohögskolan i Jönköping eller motsvarande utbildning och erfarenhet. Du har erfarenhet av att träffa patienter med behov av ortopedtekniska hjälpmedel. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med protes- eller ortosförsörjning sedan tidigare.
Du kommer arbeta nära patienten och har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående och arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Då du arbetar i team och har kontakter med olika samarbetspartners behöver du ha god samarbetsförmåga. Du är trygg och stabil i dig själv och kan både anpassa dig efter situationen och prioritera. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och ha förmåga att organisera samt planera ditt arbete självständigt.
Du har utifrån patientens behov förmåga att kommunicera och samordna arbetsuppgifter till olika roller i teamet. Som person är du serviceinriktad, kvalitetsmedveten, effektiv och ansvarstagande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga kvaliteter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Enheten arbetar dagtid med flexavtal. Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7258". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknik mottagning Göteborg Kontakt
Enhetschef, Lina Lundgren 073-6908823 Jobbnummer
9651122