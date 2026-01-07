Ordningsvakt - Uppsala
Q Security AB / Väktarjobb / Uppsala Visa alla väktarjobb i Uppsala
2026-01-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Q Security AB i Uppsala
, Nyköping
, Örebro
, Karlskoga
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vi söker ordningsvakter till Uppsala
Q Security erbjuder många olika tjänster, allt från traditionella bevakningstjänster till olika säkerhetsprodukter. Q Security har idag över 900 anställda i Sverige och Norge som med stort engagemang levererar säkerhet till kunder runt om i landet, dygnet runt på årets alla dagar.Vi söker nu utbildade ordningsvakter för tjänstgöring i området Uppsala, arbete kan även förekomma på andra orter beroende på säsong.Som Ordningsvakt är du utbildad och förordnad, det är meriterande om du har erfarenhet från arbete enligt LOV3.
Vem är du?Vi ser att du är mycket flexibel och har ett utpräglat service- och säkerhetstänkande. Du bör vara stresstålig och ha förmåga att lösa uppkomna problem. Du är innovativ och har ett äkta engagemang, är ansvarstagande samt har förmåga att ta egna beslut. Dagar som är tuffa och motiga behåller du fokus och ett gott humör. Du har en styrka i att skapa gott samarbete och goda relationer, såväl med kund som med kollegor. Du har förmågan att lösa uppkomna problem på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
Tjänsteställe: Uppsala med omnejdArbetstider: VarierandeVaraktighet: BehovErsättning: Lön enligt kollektivavtalTillträde: Enligt överenskommelse
Kvalifikationer:OrdningsvaktutbildningVara minst 20 årVara ostraffad och laglydigKunna kommunicera väl på svenskaHa god hälsa och fysikMinst 2 års erfarenhet som Ordningsvakt
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten
Övrigt:Rekryteringen sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan ansökningsdagen. Därför ser vi gärna att du söker omgående.Q Security tillämpar provanställning 6 månader Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6640284-1776713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Q Security AB
(org.nr 556656-4455), https://qsecurity.teamtailor.com
Svederusgatan 1D (visa karta
)
754 50 UPPSALA Arbetsplats
Q Security Jobbnummer
9671225