Orderplockare

Mhk Foods AB / Lagerjobb / Ale
2025-08-25


Grossist av kött och fryst livsmedel.
Våra främsta kunder är butiker och restauranger
som vi dagligen levererar till med våra lastbilar.

Vi vill att du ska vara flexibel, kunna ta egen initiativ.
Morgonpigg , kunna samarbeta med en eller flera personer.
Arbeta i högt tempo , och kunna hantera stressiga situationer.

Vi söker dig som kan plocka order i frys och kyl miljö.
Lasta och lossa varor och kunna använda olika typer av hjälpmedel
som motviktstruck och eltruck. Vi använder oss utav lätta lastbilar som vi
dagligen kör ut varor till kunder i Göteborg, därmed B-Körkort och bra lokalsinne i Göteborg är meriterande.
Vi paketerar även diverse livsmedel , handpaketering kan också förekomma som arbetsuppgift.
Därför söker vi dig som kan vara flexibel och gillar att jobba med varierande arbetsuppgifter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: ansokan@mhkfoods.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mhk Foods AB (org.nr 556662-9704)
Göteborgsvägen 3 (visa karta)
445 57  SURTE

Kontakt
Yunis Ibrahim
ansokan@mhkfoods.se
0703500854

Jobbnummer
9472979

