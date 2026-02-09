Orderpackare
Montico HR Partner AB / Fabriksjobb / Katrineholm Visa alla fabriksjobb i Katrineholm
2026-02-09
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
*
En spännande möjlighet för dig som vill arbeta som packare i ett trivsam och välkomnande team. Här får du en varierad roll där både praktiskt arbete och systemadministration ingår och där du får upplärning på plats.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Vi söker nu en driven och noggrann packare för ett omgående och varaktigt behov. Du blir en del av ett etablerat team där arbetsglädje, högt i tak och god sammanhållning präglar vardagen. Uppdraget startar med anställning hos Montico, för uthyrning till kund sex månader. Därefter finns goda möjligheter till direktanställning hos kundföretaget. Tjänsten kräver att du tycker om att ta ansvar och arbeta i ett högt men ordnat tempo.Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med packning av pappersbuntar och material inför avsändning till kunder, exempelvis butikskedjor. Du kommer även att arbeta i plocklager med packning utifrån kundernas webbordrar.
Arbetet är fysiskt och innebär dagliga lyft av pappersbuntar på upp till cirka 12 kilo, samt återkommande hantering av många sådana buntar under arbetsdagen. En viktig del av rollen är också systemadministration, såsom att ta fram fraktsammanställningar och specifikationer samt boka transporter. Här arbetar du i TA-systemet Consignor (nShift) och i affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC14).
Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 07:00-15:30. Övertid förekommer sällan, men det är viktigt att du har inställningen att stanna vid behov tills dagens arbete är avslutat.
Vi söker dig som
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet och gymnasieutbildning. Som person är du utåtriktad, ansvarstagande och noggrann. Du trivs med variationen mellan fysiskt arbete och administrativa uppgifter, och du är inte rädd för att prova dig fram eller ställa frågor.
Du behöver:
Goda kunskaper i svenska
God fysik
Vara IT-van
Vara snabb och fingerfärdig
Meriterande: Truckkort Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Arbetsplats
A-Staffing Sweden AB Jobbnummer
9732773