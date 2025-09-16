Ordermottagare till lager i Vallentuna
EdZa AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-09-16
Vi söker nu en ordermottagare till vår kund i Täby/Vallentuna. Detta är ett tillfälligt konsultuppdrag med tidshorisonten 2-3 månader, kan eventuellt komma att bli förlängt om behov uppstår. Här blir du en del av ett mindre team och får en varierad roll där du kombinerar administrativa arbetsuppgifter med praktiskt lagerarbete.
Praktisk information Start: Omgående
Omfattning: Konsultuppdrag på 2-3 månader, med möjlighet till förlängning
Placering: Vallentuna (lager)
Kontorstider, veckodagar
Om rollen
I rollen som ordermottagare kommer du bland annat att:
Ta emot leveranser och registrera inkommande gods i systemet
Hantera orderflödet och säkerställa korrekta registreringar
Göra mindre inköp och följa upp leveranser
Packa och skeppa ut varor till kunder
Stötta teamet med ordning och struktur på lagret
Arbetet innehåller både praktiska moment och administrativa delar som kräver systemvana. Majoriteten av uppgifterna kommer vara av det administrativa slaget.
Vem är du?Vi söker dig som:
Tillgänglig omgående och kan arbeta de kommande månaderna på lagret i Vallentuna
Trivs med att kombinera praktiskt arbete med administration
Är snabblärd när det gäller det tekniska
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Talar svenska obehindrat
Meriterande:
Har tidigare erfarenhet av ordermottagning, lager eller liknande arbetsuppgifter
Truckkörkort
Välkommen med din ansökan!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.se/ Arbetsplats
Ed:Za Kontakt
Charlotte Hoffström charlotte.hoffstrom@edzagroup.se Jobbnummer
9510657