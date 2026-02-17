Orderhandläggare Kundsupport Till Fmlog
2026-02-17
Söker du nu utmaningar i arbetet och vill samtidigt bli en del av den svenska Försvarsmakten? Då kanske den här tjänsten är något för dig ?
Hos Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata.
Du kommer arbeta på FMLOG Försörjning som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att produktion, planering och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete.
Vad kan vi erbjuda dig?
Avdelningen Anskaffning och UE-planering arbetar med kundsupport, behovs- och åtgärdsplanering av utbytesenheter och reservdelar. För reservdelar sker även anskaffning till lager. Med hjälp av de stödsystem vi har samt kunskap om materielen analyserar vi behov av underhåll och anskaffning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Inom avdelat ansvarsområde kommer du som orderhandläggare arbeta med varierande frågor som skapar en effektiv försörjning och hantering av reservdelar. Dialog sker dagligen med uppdragsgivare och kunder. Även behovsbedömningar och försäljning är en del av arbetet. Befattningshavaren måste kunna planera och leda möten, samordna synpunkter, identifiera förbättringsåtgärder och ha bred kunskap om Försvarsmakten i dess kontext.
Beredskap ingår i tjänsten.
Beredskap ingår i tjänsten.

Resor förekommer i tjänsten främst inrikes men kan förekomma utrikes.
• Du har en slutförd gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig.
• Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift
• Goda kunskaper i Office-paketet.
• Goda kunskaper i PRIO (SAP) och/eller LIFT
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av system FENIX
• Erfarenhet av system UEF
• Arbetslivserfarenhet inom teknikfrågor och/eller logistik
• Erfarenhet av tidigare arbete inom FörsvarsmaktenDina personliga egenskaper
För att passa mot befattningens kravprofil krävs att du som person är noggrann och metodisk och på så sätt lösa utmaningarna på ett kreativt och relevant sätt.
Du måste trivas med ett stundtals högt arbetstryck och kunna hantera arbete under stress. Du tar initiativ och eget ansvar.
Du är bekväm med att arbeta självständigt men även ha lätt för att samarbeta med andra och du förstår vikten av kommunikation på alla nivåer, såväl internt som externt.
Vi vill att du bidrar till en god stämning i arbetsgruppen, visar hänsyn och är samarbetsvillig.
Vi kommer lägga stor vikt på personliga egenskaperÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Arbetsort: Arboga
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen och/eller rekryteringen:
Kontakta Sektionschef Daniel Redén på telefon 0589-40400.
Fackliga företrädare:
OFR/S, Håkan Antonsson
SACO, Pernilla Kjellgren
SEKO Ola Andersson
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 0589-40400
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-10.
Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
